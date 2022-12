Fuites de la feuille de route de Google Pixel, voici à quoi s’attendre de l’année prochaine jusqu’en 2025

Les produits de Google voient généralement beaucoup de fuites, ce qui a incité l’entreprise elle-même à annoncer à l’avance les produits à venir ces dernières années afin de voler une partie de la vedette aux fuiteurs. Mais maintenant, les leaksters ont décidé d’améliorer le jeu une fois de plus – voyons comment Google peut répondre à celui-ci.

Nous parlons d’une fuite de feuille de route qui révèle chaque smartphone que l’entreprise a prévu de 2023 à 2025. Les fuites ne deviennent vraiment pas plus importantes que cela, alors allons-y.

L’année prochaine, le Pixel 7a (nom de code “lynx”) et le Pixel Fold (nom de code “felix”) seront lancés autour de Google I/O en avril ou mai – ce qui signifie qu’il y a de fortes chances qu’ils soient présentés lors de la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise. . Bien qu’il ait été appelé Pixel Notepad dans le passé, il semble que Pixel Fold sera le véritable nom commercial du premier pliable de Google.

Le Pixel 7a aurait le même prix que le Pixel 6a, à 449 $ aux États-Unis. Attendez-vous à ce que le prochain modèle prenne en charge la charge sans fil et un écran de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel Fold, en revanche, est “confirmé” (autant qu’une rumeur peut le faire) pour coûter 1 799 $.

Arrivé plus tard en 2023, le Pixel 8 sera légèrement plus petit que le Pixel 7, tandis que le 8 Pro conservera la même taille d’écran que le 7 Pro. Les deux seront alimentés par un nouveau chipset, susceptible d’être commercialisé sous le nom de Tensor G3. Le duo Pixel 8 n’aura pas beaucoup de différences par rapport à leurs prédécesseurs.

En 2024, il existe un plan pour mettre le Pixel 8a sur le marché, mais cela pourrait être abandonné au profit d’une cadence de lancement biennale pour la série Pixel a, en fonction du succès des ventes du Pixel 7a (ou de son absence). Si le Pixel 8a est lancé, attendez-vous à ce qu’il coûte 499 $, 50 $ de plus que son prédécesseur.

La série Pixel 9 aura trois membres – le Pixel 9 (qui devrait conserver la taille plus petite du Pixel 8), le Pixel 9 Pro (taille d’écran d’environ 6,7″), mais aussi un autre modèle de niveau Pro avec un écran de 6,3″ et toutes les fonctionnalités du plus grand Pro. Si cela n’a aucun sens, le fait est que Google imitera Apple – pensez au nouveau téléphone 6,3″ comme son iPhone Pro, tandis que le 6,7″ sert de Pro Max. Bien sûr, ces trois nouveaux combinés seront dotés d’un nouveau SoC, le Tensor G4.

Il y aura également un nouveau pliable en 2024, mais on ne sait pas encore grand-chose à ce sujet. Il y a des spéculations selon lesquelles Google attend de voir à quel point le Pixel Fold est bien reçu.

Pour 2025, l’entreprise pourrait prendre des directions différentes selon le succès (ou non) de sa stratégie pour 2023 et 2024. Google “joue” apparemment avec l’idée d’un pliable de style flip, et si cela devient une réalité, il sera lancé à l’automne 2025 avec les trois dalles Pixels de cette année (il y en aura encore trois comme en 2024) .

D’autre part, si le téléphone à clapet ne se produit pas, nous verrons alors quatre Pixels non pliables – avec un modèle vanille en petites et grandes tailles, et un modèle Pro en petites et grandes tailles. Apple à nouveau, de nouveau.

Toutes ces informations proviendraient d’une source fiable et auraient été soigneusement vérifiées. Cela dit, même s’il s’agit à 100% des plans de Google pour le moment, n’oubliez pas que les plans peuvent changer, surtout si vous regardez si loin.

