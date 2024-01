Fuites de conception de l’iPhone 16 Pro, problèmes de l’App Store, applications manquantes de Vision Pro

Retour sur une autre semaine d’actualités et de gros titres en provenance de Cupertino : l’Apple Loop de cette semaine inclut des détails divulgués sur le bouton d’action de l’iPhone 16 Pro, les spécifications décevantes de l’iPhone 16, le succès des smartphones d’Apple, la saga des brevets Apple Watch continue, la confusion des commissions de l’App Store, et les applications Apple Vision Pro manquantes.

Apple Loop est là pour vous rappeler quelques-unes des très nombreuses discussions qui ont eu lieu autour d’Apple au cours des sept derniers jours (et vous pouvez lire mon résumé hebdomadaire des actualités Android ici sur Forbes).

Fuites de décision du bouton d’action de l’iPhone 16 Pro

Quatre modèles du prochain iPhone 16 Pro issus d’une bibliothèque de fuites suggéraient diverses implémentations du bouton d’action dans les nouveaux combinés. Il semble maintenant qu’Apple ait choisi le facteur de forme final du 16 Pro, et il restera un bouton physique pendant encore un an :

“Il y aura deux boutons de volume séparés, comme maintenant, et bien que la version précédente incluait un bouton d’action tactile capacitif, comme les boutons Touch ID les plus récents de l’iPhone SE, par exemple, il semble qu’Apple ait opté pour un qui ressemble largement à celui que l’on trouve actuellement sur l’iPhone 15 Pro. Tout cela suggère que la perspective d’un bouton d’action capacitif a été mise en attente pour cette année au moins.

(Forbes).

David Phélan

Spécifications du modem iPhone 16 Pro

Apple a passé ces dernières années à s’assurer que la différence de spécifications entre les modèles d’iPhone vanille et Pro pouvait justifier la différence de prix. Cela devrait continuer l’année prochaine, le nouveau modem 5G de Qualcomm ne faisant son apparition que sur le modèle Pro :

“Dans une note de recherche publiée aujourd’hui avec la société d’investissement Haitong International Securities, [Jeff] Pu a réitéré sa conviction que les modèles d’iPhone 16 Pro seront équipés du modem Snapdragon X75 de Qualcomm. Cependant, il s’attend à ce que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus standards conservent le modem Snapdragon X70 que l’on retrouve dans tous les modèles d’iPhone 15. Cette différenciation des modems entre les modèles standard et Pro constituerait un changement de stratégie pour Apple. »

(MacRumeurs).

Le succès de l’iPhone en 2023

Au cours de la semaine où Samsung a lancé sans doute le plus grand concurrent de l’iPhone, Apple sera tranquillement heureux de voir que les iPhones ont remanié les combinés Galaxy en termes de nombre de téléphones expédiés en 2023. Cela place Apple en tête.

“Le géant américain de la téléphonie a représenté plus d’un cinquième des téléphones expédiés l’année dernière, selon les données de l’International Data Corporation (IDC). Samsung a pris 19,4% de part de marché, suivi par les fabricants de téléphones chinois Xiaomi, OPPO et Transsion. Ventes de smartphones ont été chancelants à mesure que de nombreuses personnes se sont améliorées pendant la pandémie.

(nouvelles de la BBC).

La date de lancement d’iOS 17.3 est proche

Nous attendons toujours la sortie d’iOS 17.3 et, avec lui, plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont un certain nombre, qui aident à sécuriser votre appareil. Mais un récent communiqué de presse sur certains nouveaux bracelets Apple Watch a peut-être révélé le jeu :

“Vers la fin de la version, enfoui dans les notes de prix et de disponibilité qui indiquaient que le bracelet sportif serait disponible à partir du 23 janvier, Apple a déclaré:” Le nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad pour l’écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine. , et nécessite un iPhone Xs ou une version ultérieure exécutant iOS 17.3…”

(Forbes).

Les modèles Apple Watch américains perdront leurs capacités médicales

La saga autour de la surveillance de l’oxygène dans le sang dans l’Apple Watch, et si elle brise les brevets détenus par Masimo, se poursuit cette semaine, Apple préparant le retrait de ses modèles américains en raison de cette fonctionnalité pendant que l’affaire se fraye un chemin devant les tribunaux :

“La bataille juridique pourrait prendre un an pour être résolue, et les analystes s’attendaient à ce qu’Apple supprime cette fonctionnalité, commercialisée à des fins de fitness, plutôt que de retirer les appareils de la vente sur l’un de ses plus grands marchés. La société a déclaré que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 modèles sans cette fonctionnalité seraient mis en vente sur son site Internet et dans ses magasins à partir de 6 heures du matin, heure du Pacifique, le jeudi 18 janvier. »

(Reuters).

Parfois, vous devriez laisser de l’argent sur la table

La récente décision sur le modèle de paiement de l’App Store signifie que les développeurs américains peuvent choisir de recourir à des fournisseurs de paiement tiers… mais Apple facturera une commission de 27 % pour l’utilisation de l’App Store et des services associés. C’est une décision qui semble arrogante, comme l’explique Jon Gruber de Daring Fireball :

« Apple aurait dû chercher des moyens de réduire la pression réglementaire et législative au cours des dernières années, et dans le climat actuel, cela est plus vrai que jamais. Mais au lieu de cela, leur position a apparemment été « Allez-y ». Confrontateur, pas conciliant, ne concédant pas un pouce. Plutôt que de remporter une victoire sûre avec la plupart de ce qu’ils pourraient vouloir, Apple est apparemment déterminé à essayer de tout garder. »

(Boule de feu audacieuse).

Et enfin…

Le lancement d’Apple Vision Pro est presque arrivé, des évaluateurs triés sur le volet ont un accès anticipé au matériel et la grande bibliothèque de logiciels souhaitée par Apple au lancement est complétée par de nombreux développeurs. Mais pas toutes… certaines applications clés manquent, comme une application Netflix dédiée pour le casque Apple ne veut pas que vous appeliez un casque AR ou VR :

“Netflix Inc. ne prévoit pas de lancer une application pour le prochain casque Vision Pro d’Apple Inc., ce qui marque un camouflet très médiatisé de la nouvelle technologie par le plus grand service d’abonnement vidéo au monde. Plutôt que de concevoir une application Vision Pro – ou même en prenant simplement en charge son application iPad existante sur la plate-forme – Netflix est essentiellement en train de passer un laissez-passer. La société, qui est en concurrence avec Apple dans le domaine du streaming, a déclaré dans un communiqué que les utilisateurs intéressés à regarder son contenu sur l’appareil peuvent le faire depuis le Web.

(Bloomberg).

Apple Loop vous propose sept jours de faits saillants chaque week-end ici sur Forbes. N’oubliez pas de me suivre pour ne manquer aucune couverture à l’avenir. L’Apple Loop de la semaine dernière peut être lu ici, ou l’édition de cette semaine de la chronique sœur de Loop, Android Circuit, est également disponible sur Forbes.

