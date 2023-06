Fuites alléguées du boîtier de l’iPhone 15, confirmant la nouvelle disposition des boutons

De prétendus étuis pour l’iPhone 15 ont fui, confirmant apparemment une nouvelle disposition des boutons, y compris une découpe inférieure légèrement plus grande pour USB-C, et plus encore.

Selon le publier sur WeiboLes cas allégués indiquent que l’iPhone 15 a les boutons de volume et le bouton d’alimentation positionnés légèrement plus bas que sur l’iPhone 14, les cas ayant une nouvelle découpe pour le contrôle du volume, qui devrait changer cette année pour devenir un bouton programmable par l’utilisateur, comme le bouton Action de l’Apple Watch Ultrapour permettre aux utilisateurs de modifier les fonctions du bouton à partir des paramètres de leur iPhone.

Séparément, utilisateur de Twitter Majin Bu a partagé de nouvelles images d’un étui présumé pour l’iPhone 15 Pro, suggérant que l’appareil aura un objectif de caméra arrière plus grand.