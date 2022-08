Fuite: vivo Y35 avec SD680 lancé en Malaisie la semaine prochaine, vivo V25 et V25 Pro en direction de l’Inde

Le vivo V25 a encore une fois fui, mais il s’avère qu’il y a en fait deux téléphones – vanille et Pro. Le modèle vanille est le V2202 que nous avons vu initialement, le modèle Pro apporte plus de puissance de traitement. Parallèlement à ces deux, un autre modèle vivo à venir a fait surface.

Commençons d’abord par celui-là – le vivo Y35 4G est le successeur du Y33t. Il sera alimenté par le même Muflier 680 chipset, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il exécutera FuntouchOS 12 prêt à l’emploi (basé sur Android 12 cette fois).









Le vivo Y35 arrive en Malaisie la semaine prochaine • Photo pratique non officielle

Les images officielles du Y35 montrent une triple caméra à l’arrière, prétendument un capteur principal de 50 MP et éventuellement deux modules de 2 MP. La caméra selfie aura un capteur 16MP. Le Y33t a une configuration 50 + 2 + 2MP à l’arrière et une caméra 16MP à l’avant.

À l’intérieur se trouvera une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge FlashCharge de 44 W (contre 18 W sur le Y33t). Les dimensions du téléphone sont de 164,3 x 76,1 x 8,28 mm et le poids de 188 g, essentiellement le même que son prédécesseur.

L’image officielle promet une sortie en Malaisie le 11 août (jeudi de la semaine prochaine). Le téléphone sera disponible en Agate Black et Dawn Gold.

Le vivo V25 sera alimenté par le chipset Dimensity 900, associé à 8 Go de RAM, selon la console Google Play. Le vivo V25 Pro utilisera le Dimensity 1300 plus puissant, également avec 8 Go de RAM (remarque : il peut y avoir d’autres configurations de mémoire, elles n’ont tout simplement pas encore fui).









vivo V25 • vivo V25 Pro (images de la console Google Play)

Les deux sont des puces de 6 nm (TSMC N6), mais le 900 n’a que deux cœurs Cortex-A78 (à 2,2 GHz) et six A55 (2,0 GHz). Le 1300 augmente le nombre de cœurs A78 à quatre, un à 3,0 GHz et trois à 2,6 GHz. La différence de puissance de calcul GPU est également assez prononcée – Mali-G68 MC contre Mali-G77 MC9.

Les deux téléphones auront des écrans FHD+ avec des formats d’image différents, respectivement 20:9 et 19,8:9. Nous ne connaissons pas encore les dimensions. Des rumeurs non confirmées prétendent que le V25 Pro aura une triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 64MP, une caméra selfie de 32MP et une charge rapide de 66W. Il devrait bientôt être lancé en Inde à un prix inférieur à 40 000 ₹ (505 $ / 495 €).









Détails vivo V25 et V25 Pro de la console Google Play

Le vivo V25 devrait être dévoilé au milieu de ce mois.

