Fuite: nouveau cardan DJI OM 6 en route avec un nouveau cadran rotatif, DJI OM SE moins cher le rejoindra

Il y a quelque temps, DJI a dévoilé le drone Avata FPV et plus récemment la caméra DJI Osmo Action 3, la société présentera bientôt la prochaine génération de nacelles pour smartphone – le nouveau DJI OM 6 et un DJI OM SE bon marché.











DJI OM 6 (images fuites) : notez le nouveau cadran à gauche

Le DJI OM 6 a un nouveau look et un nouveau contrôle – un cadran rotatif sur le côté gauche, qui sera utilisé pour contrôler avec précision le zoom et/ou la mise au point. Le cardan est doté d’une stabilisation sur 3 axes et d’un nouveau ActiveTrack 5.0 (un système qui maintient automatiquement un sujet en mouvement dans le cadre).

De plus, l’OM 6 a une tige d’extension intégrée et des pieds de trépied, tout comme son prédécesseur. Le cardan lui-même pèse 309 g et la pince magnétique que vous utilisez pour fixer le téléphone au cardan pèse 31 g. Les moteurs peuvent gérer des smartphones jusqu’à 290g.











DJI OM 6 (fuites d’images) • La pince magnétique • Le contenu de l’emballage de vente au détail

La batterie de 1 000 mAh est bonne pour 6,5 heures de fonctionnement et aura besoin de 1,5 heure pour se recharger complètement. Ces chiffres sont effectivement les mêmes que sur le DJI OM 5.

Le DJI OM SE est une version moins chère avec un design plus proche de l’ancien OM 5. Il n’y a pas de tige d’extension, mais il conserve les pieds du trépied. Comme son frère plus premium, le cardan SE peut gérer des téléphones jusqu’à 290g.











DJI OM SE (images divulguées)

Fait intéressant, l’OM SE aura une batterie beaucoup plus grande – 2 600 mAh, selon les données divulguées acquises par WinFuture. Cependant, cela ne se traduira pas par deux fois la durée de vie de la batterie, mais le SE est évalué à 8 heures de temps de fonctionnement. Et il est plus lourd aussi, pesant 352g dessus (c’est 43g de plus que l’OM 6).

Le DJI OM 6 coûterait 180 € au lancement, soit un peu plus que l’OM 5 (160 €, maintenant à 130 €). Du côté positif, le DJI OM SE sera moins cher – 110 €, juste au-dessus du prix actuel du DJI OM 4 SE.











DJI OM SE

L’annonce officielle des deux nouveaux cardans devrait être prochaine, mais nous ne connaissons pas la date exacte (l’Osmo Action 3 est arrivé trois semaines après l’Avata et cela fait une semaine depuis l’Action 3).

