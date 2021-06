Fuite: l’Infinix Zero X prendra en charge la charge filaire 160W et la charge sans fil 50W

Infinix a officiellement confirmé qu’il fonctionnait sur un appareil avec une charge rapide de 160 W et a publié le teaser suivant :

Auparavant, nous avons vu des fuites de rendus du téléphone en question ainsi qu’une photo de la brique d’alimentation qui le fait se produire (et ce n’est pas aussi grand que vous pouvez l’imaginer).

Maintenant fuite Univers de glace ajoute quelques détails supplémentaires sur le prochain téléphone, qui s’appelle provisoirement Infinix Zero X. En plus d’avaler 160 W via un fil, il pourra également se recharger à 50 W sans fil.





L’Infinix Zero X avec une charge rapide de 160 W prendrait également en charge la charge sans fil de 50 W

Le paysage actuel a de nombreuses normes de charge de plus de 100 watts. Huawei a un chargeur 135W prêt, Oppo a un chargeur 125W, tout comme Realme, Xiaomi a un chargeur 120W, tout comme Black Shark, Red Magic, vivo et iQOO.

Plus récemment, Xiaomi travaille sur une charge de 200 W pour plus tard cette année. En ce qui concerne les normes non liées à une entreprise donnée, l’USB IF a récemment annoncé la plage de puissance étendue USB Power Delivery, qui a augmenté la puissance maximale de 100W à 240W.

La source