Fuite: le Sony WF-1000XM4 aura un meilleur support ANC, LDAC et une plus longue durée de vie de la batterie

Le prochain casque Sony WF-1000XM4 TWS aura une annulation active du bruit (ANC), ce qui n’est pas surprenant étant donné que le modèle XM3 actuel l’a également. La partie intéressante ici est que cette fonctionnalité sera activée par une puce personnalisée appelée «Sony V1», qui fournira un ANC encore plus efficace, selon WinFuture.

Ce ne sera pas la première puce personnalisée de Sony, bien sûr, mais par rapport au QN1e trouvé dans les écouteurs XM3 actuels, celui-ci ajoutera la prise en charge de l’audio sans fil de haute qualité transmis via LDAC. Les écouteurs seront également certifiés Hi-Res Audio.







Sony WF-1000XM4

La durée de vie de la batterie sera également beaucoup améliorée sur le WF-1000XM4. Les écouteurs seuls pourront durer jusqu’à 8 heures de lecture de musique avec ANC activé, contre 6 heures sur le modèle précédent. L’étui de transport et rechargez les bourgeons deux fois, ce qui donne un total de 24 heures de lecture. Si vous désactivez l’ANC, vous obtiendrez 12 heures sur les têtes et un total de 36 heures avec l’étui.

La mallette de transport sera également plus facile à charger, avec une charge sans fil Qi en plus du port USB-C. Cela signifie que vous pouvez recharger le boîtier avec une charge sans fil inversée, en supposant que votre téléphone le prenne en charge (et le Xperia 1 III le fait d’ailleurs).









Sony WF-1000XM4

Quoi qu’il en soit, les nouvelles têtes auront également une certification IPX4, ce qui les rendra résistantes à la pluie (alors que les XM3 ne le sont pas). En outre, la fonction de prise de voix précise qui a considérablement amélioré la qualité audio en appel sur le WH-1000XM4 supra-auriculaire sera également présente dans le casque TWS.

Sony devrait bientôt dévoiler le WF-1000XM4 et il y aurait un prix de 280 € sur eux en Europe (donner ou prendre quelques euros, selon l’endroit où vous les achetez). C’est un peu plus que le coût du modèle XM3 au lancement, 250 €.

