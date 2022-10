Fuite : le Samsung Galaxy A54 aura une batterie un peu plus grande

Plus de détails ont fait surface sur le prochain Samsung Galaxy A54, cette fois concernant sa batterie (EB-BA546ABY). Il aura une capacité nominale de 4 905 mAh, contre 4 860 mAh sur le Galaxy A53.

Étant donné que le Galaxy A53 est annoncé comme ayant une batterie de 5 000 mAh, la capacité typique de la batterie A54 sera probablement de 5 100 mAh. Cela vient-il avec une charge plus rapide? Nous ne savons pas encore, mais probablement pas – le modèle actuel prend déjà en charge la charge de 25 W (autant que le S22 premium et très probablement le S23 également).

Le Samsung Galaxy A53 5G actuel

Selon un précédent rapport de GalaxieClub, le Galaxy A54 aura un nouvel appareil photo principal de 50MP (les A52 et A53 avaient des caméras principales de 64MP). De plus, il sautera le capteur de profondeur 5MP qui était présent sur les modèles précédents. Un capteur principal plus performant peut collecter des données de profondeur par lui-même, de sorte qu’un capteur dédié peut ne pas être nécessaire.

La série Samsung Galaxy Ax4 est attendue au début de l’année prochaine, ils visent probablement un lancement en mars, tout comme la série précédente.

La source (en néerlandais)