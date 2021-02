Les Redmi K40 et K40 Pro seront dévoilés le 25 février. C’est long à attendre les spécifications – qu’est-ce que le Pro a que la vanille n’a pas? Eh bien, ces captures d’écran de l’écran À propos qui ont été divulguées y répondent en détail.

Les deux téléphones auront des écrans AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1440p +. Xiaomi a déjà confirmé officiellement qu’ils utilisent le même matériau lumineux E4 que le Mi 11, il s’agit donc probablement du même panneau (avec 120 Hz et support HDR10 +).

Maintenant, pour les différences. Le Redmi K40 Pro sera équipé du chipset Snapdragon 888, tandis que le téléphone vanilla utilisera le Snapdragon 870 (un 865 overclocké). Quant à la version taquinée de Dimensity 1200, elle s’appellera probablement le Redmi K40S.







Spécifications fuites: Redmi K40 contre K40 Pro

Revenons au Pro contre la vanille. Le Pro aura jusqu’à 12 Go de RAM (probablement des options de stockage plus importantes également), bien que les configurations exactes ne soient pas encore claires. La batterie Pro sera également plus grande, 5000 mAh contre 4500 mAh.

Les deux téléphones auront un appareil photo principal de 108 MP, cependant, les modules ultra-larges ou télé seront différents – le Pro a 13 + 5 MP, le vanilla 8 + 5 MP (on ne sait pas quelle résolution va avec quel objectif). Les deux modèles auront la même caméra selfie 30 MP.

Xiaomi a dit que le K40 Pro commencerait à 3000 CNY, le K40 devrait coûter moins cher et nous soupçonnons que le K40S sera le moins cher des trois.

Source (en chinois) | Via