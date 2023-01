Fuite : le Moto G13 est un G23 légèrement rétrogradé, le Moto E13 avec Android Go fait également surface

Des fuites récentes ont révélé les prochains téléphones Motorola de milieu de gamme et d’entrée de gamme – nous avons vu les Moto G53 et G73 il y a quelques jours, puis le Moto G23 hier. Avant même cela, il y avait les images G13 et E13, mais maintenant nous avons maintenant plus d’images et des spécifications assez détaillées pour les deux téléphones grâce au leakster Sudhanshu Ambhore.









Les Moto G13 et G23 se ressemblent fondamentalement

Le Motorola Moto G13 semble être presque identique au G23. Les deux semblent certainement identiques, mais le diable est dans les détails. Le G13 aura une caméra de profondeur 2MP là où le G23 a un ultra large 5MP. De plus, la résolution de la caméra selfie chute de moitié à 8MP. Et la charge rapide de la batterie de 5 000 mAh est ramenée à 20 W (à partir de 30 W).

Ces détails mis à part, les deux téléphones partagent la plupart de leurs spécifications – un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1 600 pixels (20: 9) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est protégé par Panda Glass. L’appareil photo principal à l’arrière des deux téléphones est une unité 50MP.









Motorola Moto G13/Moto G23 (images divulguées)

Les deux téléphones sont alimentés par Helio G85 de MediaTek et fonctionneront sous Android 13. Il n’y a pas de mot sur la configuration de la mémoire pour le Moto G13, mais le G23 est censé avoir 4 Go de RAM 128 Go de stockage. Les autres détails incluent un indice de protection IP52, un port USB-C, une prise jack 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo.



Fuite: spécifications Moto G13 et Moto G23

Passant au Motorola Moto E13, il s’agit d’une interprétation bas de gamme du G13. Cela signifie un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD + et un chipset Unisoc Tiger T606 (configuration similaire du processeur 2x Cortex-A75 et 6x A55 mais à des vitesses d’horloge inférieures et un GPU Mali-G57 plus lent). Le E13 fonctionnera sous Android 13 Go Edition.

La batterie a la même capacité, 5 000 mAh, mais la vitesse de charge tombe encore plus bas à 10 W (via USB-C). Il y a aussi un appareil photo de base de 13 MP, plus un slot microSD pour un stockage supplémentaire.









Motorola Moto E13 (images divulguées)

Le Moto E13 devrait coûter entre 100 et 120 € dans une configuration 2/64 Go. Nous ne connaissons pas encore le prix du Moto G13, mais comme le très similaire G23 coûterait 200 €, le G13 devrait être légèrement en dessous.

Source 1 | Source 2