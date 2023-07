Fuite : le Google Pixel 8 sera plus cher que son prédécesseur

Les Pixel 6 et 7 avaient des étiquettes de prix de 600 $ au lancement, les Pixel 6 Pro et 7 Pro étaient de 900 $. Alors, combien coûteront les Pixel 8 et 8 Pro ? Eh bien, le Pixel 7a a déjà créé un précédent en étant 50 $ de plus que le 6a, il peut donc être illusoire de dire que la série Pixel 8 s’en tiendra aux prix de 600 $ et 900 $.

Yogesh Brar rapporte que le Pixel 8 coûtera 650 $ ou 700 $, ce qui représente une hausse de prix de 50 $ à 100 $ par rapport au modèle 2022. Ceci est pour la même configuration de mémoire de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Pixel 8 apportera quelques améliorations comme un écran 120 Hz plus lumineux (bien que légèrement plus petit). Apparemment, il comportera également un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons au lieu d’un lecteur optique.











Google Pixel 8 (rendus spéculatifs)

Brar confirme également les spécifications divulguées jusqu’à présent, y compris les modifications apportées au système de batterie – un 4 485 mAh légèrement plus grand avec 24 W filaire et 12 W Qi sans fil, contre 4 355 mAh à une charge de 20/20 W (notez que la charge sans fil non-Qi peut aller jusqu’à 20W selon certaines sources). Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de la série Pixel 8, consultez notre tour d’horizon des rumeurs.

Il n’est pas clair si le Pixel 8 Pro obtiendra également une augmentation de prix – les anciens modèles Pro coûtaient déjà 300 $ de plus que leurs frères et sœurs à la vanille. Gardez à l’esprit que ce ne sont que les prix américains, la situation dans d’autres régions peut être différente.

Brar note que nous pouvons nous attendre à ce que la série Pixel 8 soit lancée début octobre (tout comme la série Pixel 7 l’année dernière).

Source | Via