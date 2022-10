Fuite : le duo Pixel 7 aura de meilleures batteries, des appareils photo différents

La série Pixel 7 n’arrive officiellement que jeudi, mais avec tant de fuites, nous avons l’impression qu’elle est déjà là. Et si vous ne pensez pas de cette façon, voici quelques informations supplémentaires divulguées – Google a considérablement amélioré la durée de vie de la batterie des nouveaux modèles par rapport à la série 6. De plus, les caméras des deux modèles seront plus différentes qu’elles ne l’étaient sur les modèles de l’année dernière.

Le Google Pixel 7 aura une batterie plus petite que son prédécesseur – 4 355 mAh, contre 4 614 mAh – et pourtant (selon des données non officielles), il durera jusqu’à 72 heures avec Extreme Battery Saver, soit 50 % de plus que les 48 heures annoncées pour le Pixel 6. Sans ce mode d’économie d’énergie, le Pixel 7 durerait jusqu’à 31 heures dans certains tests.

















GooglePixel 7

Le plus grand Pixel 7 Pro aura exactement la même capacité de batterie que son prédécesseur – 5 000 mAh – mais il promet également jusqu’à 72 heures d’utilisation avec Extreme Battery Saver (contre 48 heures sur le 6 Pro). Le plus grand écran de celui-ci pèse davantage sur la batterie, il devrait donc durer environ 27 heures d’utilisation régulière.

Les deux nouveaux modèles apportent également une nouvelle caméra selfie, une unité de 10,8 MP. Certaines rumeurs prétendaient qu’il aurait une mise au point automatique, mais le dernier rapport de WinFuture dit le contraire. De plus, l’appareil photo ne sera pas identique entre les deux téléphones : sur le Pro, il aura un FoV de 93 °, tandis que sur le Pixel 7, il sera légèrement plus large à 97 °.

De même, les caméras ultra larges à l’arrière auraient des champs de vision différents – 125° sur le pro et 106° pas si large sur le modèle vanilla. Cela semble plutôt étrange, alors nous attendrons la confirmation officielle dans quelques jours (les deux modèles avaient des objectifs de 114° l’année dernière).

L’appareil photo principal devrait être le même avec un capteur 50MP (1/1.3″) et OIS (objectif f/1.85, 82°). Le téléphone vanille s’appuiera sur sa fonction Super Res Zoom pour zoomer, tandis que le modèle Pro aura un objectif périscope 4,8x dédié (contre 4,0x sur le 6 Pro) avec un capteur 48MP derrière lui.

















Google Pixel 7 Pro

Les affichages seront également un facteur de différenciation majeur. Le Pro affichera un panneau AMOLED de 6,7 pouces (1 440 x 3 120 pixels) avec une résolution de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits. Le Pixel 6 sera un dixième de pouce plus petit que son prédécesseur avec un panneau gOLED de 6,32 pouces (1 080 x 2 400 px), un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits. Les deux auront des cadres en métal et Gorilla Glass Victus sur le devant.

Les Pixel 7 et 7 Pro seront officiellement dévoilés le 6 octobre (jeudi) et des informations non officielles suggèrent qu’ils seront mis en vente une semaine plus tard, le 13. Le Pixel 7 devrait débuter à 650 €, son frère Pro sera à 900 €. C’est avec différentes options de mémoire, attention – 8/128 Go pour le modèle vanille et 12/128 Go pour le Pro.

