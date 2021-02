Project Veritas a publié des vidéos divulguées exposant des discussions internes sur Facebook déplorant le pouvoir certes excessif de la société mais cherchant en même temps à utiliser son influence pour «travailler avec» l’administration du président Joe Biden.

« Ce sont toutes des étapes importantes et positives », a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, à propos des décrets sur l’immigration, Covid-19 et d’autres questions que Biden a signés juste après son inauguration le 20 janvier. «Et j’attends avec impatience les opportunités où Facebook pourra travailler avec cette nouvelle administration sur certaines de leurs principales priorités, à commencer par la réponse de Covid.»

Zuckerberg a ajouté que Biden agissait rapidement « sur des domaines qui nous tiennent vraiment à cœur en tant qu’entreprise et qui nous intéressent depuis un certain temps » comme l’immigration, mettre fin aux restrictions sur les voyages en provenance de pays à prédominance musulmane avec des capacités de contrôle de sécurité inadéquates, et progresser «justice raciale et équité».

Lire la suite Les démocrates demandent à Facebook, Twitter et YouTube de changer les algorithmes pour arrêter de « polluer l’esprit des Américains »

Les commentaires provenaient de réunions internes à Facebook que Project Veritas, un journal d’infiltration, a obtenu via une source non identifiée. Les réunions de questions-réponses avec Zuckerberg et d’autres dirigeants ont eu lieu en janvier – l’une le 7 janvier, avant la prise de fonction de Biden, et l’autre le 21 janvier, juste après son installation en tant que président – et le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a déclaré sur Facebook de son entreprise. « initié » reste au travail et vise à révéler plus de secrets.

Les discussions n’ont donné aucune apparence d’objectivité politique. Par exemple, Zuckerberg a jailli de l’élection de la première vice-présidente féminine et non blanche et a semblé se targuer d’avoir rendu cela possible, en disant que « malgré les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays, nous avons tous tant de raisons d’être fiers. »

En revanche, Zuckerberg a critiqué l’ancien président Donald Trump pour avoir utilisé ses derniers jours au pouvoir «pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir». Il a fait valoir que les manifestants qui ont participé à l’émeute du Capitole américain le 6 janvier ont en quelque sorte obtenu un traitement préférentiel de la part des forces de l’ordre. « C’était troublant de voir comment les gens de cette foule étaient traités par rapport au contraste frappant que nous avons vu lors des manifestations (Black Lives Matter et Antifa). »

L’émeute a été coordonnée en grande partie sur Facebook, selon un rapport du Washington Post.

Ironiquement, alors même que Facebook s’efforce de mettre en œuvre ses politiques souhaitées, les dirigeants ont admis que l’entreprise avait un pouvoir excessif. Nick Clegg, responsable des affaires mondiales de Facebook, a admis que des politiciens de pays tels que l’Allemagne et le Mexique ont exprimé « inquiétude » sur le pouvoir des Big Tech de contrôler le débat public. Il a déclaré que Facebook était d’accord avec l’argument selon lequel les entreprises privées devraient prendre des décisions d’une manière encadrée par des règles et des principes démocratiquement convenus.

Lire la suite Les géants de la Big Tech veulent prouver qu’ils sont des «dieux américains». Quelqu’un regarde les observateurs?

« Pour le moment, ces règles démocratiquement convenues n’existent pas », Clegg a dit, négligeant apparemment des cadres tels que la Constitution américaine.

Guy Rosen, vice-président de l’intégrité, a déclaré que Facebook avait un programme pour « figer les commentaires » sur les threads lorsque ses systèmes détectent « discours de haine » ou la violence. Les nouveaux outils de censure font partie des progrès réalisés par Facebook au cours des trois ou quatre dernières années « l’espace d’intégrité, nos efforts pour protéger les élections », il a dit.

Le vice-président de Facebook pour les droits civils, Roy Austin, a suggéré d’utiliser la technologie de réalité virtuelle Oculus « pour aider un policier blanc à comprendre ce que ça fait d’être un jeune homme noir qui a été arrêté, fouillé et arrêté par la police. » Il ajouta, « Je veux que chaque décision majeure passe par le prisme des droits civiques. »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!