Fuite d’un oléoduc critique transportant du pétrole de Russie vers l’Allemagne

Un pipeline critique qui transporte du pétrole brut de la Russie vers l’Allemagne a été découvert mercredi, quelques semaines seulement après le sabotage présumé des pipelines Nord Stream.

L’Allemagne a signalé mercredi avoir reçu moins de pétrole que la normale via l’oléoduc Druzhba, moins d’un jour après que la Pologne a découvert la fuite. Contrairement aux pipelines Nord Stream 1 et 2, la fuite de Druzhba est considérée comme un accident, selon l’opérateur de pipeline polonais PERN.

“Je préfère supposer que c’était probablement un accident”, a déclaré à Bloomberg le plus haut responsable polonais des infrastructures énergétiques, Mateusz Berger. “Ce n’est pas le premier cas de fuite et cela ne peut certainement pas être comparé à l’explosion sur Nord Stream.”

Les enquêtes sur la fuite se poursuivront néanmoins.

L’Allemagne a déclaré que la baisse de la production de l’oléoduc ne provoquerait pas de crise pour l’approvisionnement en pétrole du pays. L’Allemagne et d’autres pays européens ont dû faire face à des approvisionnements énergétiques limités cette année, la Russie ayant limité ses exportations en représailles aux sanctions économiques occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine.

Des explosions ont secoué les pipelines Nord Stream 1 et 2 au fond de la mer Baltique en septembre, conduisant plusieurs pays à ouvrir des enquêtes. Les gazoducs, conçus pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l’Europe, ne fonctionnaient pas au moment des explosions.

Deux des quatre fuites ont été découvertes dans la zone économique exclusive suédoise, tandis que les deux autres se trouvaient dans les eaux danoises. La Suède a découvert un trou dans ses tuyaux NS1 et l’autre trou dans ses tuyaux NS2. Le Danemark a vécu la même chose.

“Les dommages causés aux pipelines Nordstream 1 et Nordstream 2 dans les eaux internationales de la mer Baltique sont très préoccupants”, a écrit l’OTAN dans un communiqué le mois dernier. “Toutes les informations actuellement disponibles indiquent que c’est le résultat d’actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables.”

“Ces fuites entraînent des risques pour la navigation et des dommages environnementaux importants”, poursuit le communiqué. “Nous soutenons les investigations en cours pour déterminer l’origine des dégâts.”

Les accusations ont circulé à travers l’Europe et le monde à la suite des fuites, l’Ukraine affirmant que la Russie est à blâmer. Moscou rejeté l’accusation comme “stupide”.

“Il est tout à fait prévisible et aussi prévisiblement stupide de donner la parole à ce genre de récits – prévisiblement stupides et absurdes”, a déclaré le mois dernier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. “C’est un gros problème pour nous car, premièrement, les deux conduites du Nord Stream 2 sont remplies de gaz – tout le système est prêt à pomper du gaz et le gaz coûte très cher… Maintenant, le gaz s’envole dans les airs. “