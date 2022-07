Fuite d’Uber: Macron défend ses relations avec l’entreprise alors qu’une enquête se profile

Lire l’enquête : The Uber Files

The Uber Files est une enquête internationale sur l’entrée agressive de l’entreprise de covoiturage dans les villes du monde entier, tout en remettant fréquemment en question la portée des lois et réglementations existantes. Des documents illustrent comment Uber a utilisé la technologie furtive pour contrecarrer les régulateurs et les forces de l’ordre et comment l’entreprise a courtisé d’éminents dirigeants politiques, des oligarques russes et des conglomérats médiatiques alors qu’elle cherchait à s’implanter en dehors des États-Unis.

Le projet est basé sur plus de 124 000 e-mails, SMS, mémos et autres enregistrements qu’un ancien lobbyiste de premier plan d’Uber, Mark MacGann, a fournis au Guardian. Il a partagé le matériel avec le Consortium international des journalistes d’investigation, qui a aidé à diriger le projet, et des dizaines d’autres organes de presse, dont le Washington Post.

En savoir plus sur l’enquête:

Principaux points à retenir des fichiers Uber

Uber a tiré parti des attaques violentes contre ses chauffeurs pour faire pression sur les politiciens

L’ancien cadre supérieur, Mark MacGann, se présente comme source d’Uber Files

“Appuyez sur l’interrupteur d’arrêt”: les régulateurs sont entrés dans les bureaux d’Uber pour voir les ordinateurs s’éteindre sous leurs yeux

Uber a promis aux Sud-Africains une vie meilleure mais savait que les chauffeurs risquaient de s’endetter et de courir le danger

Alors qu’Uber s’est imposé en France, Emmanuel Macron était un “véritable allié”