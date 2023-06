Fuite du thème de Bigg Boss OTT 2: les concurrents de Salman Khan montrent qu’ils seront assignés à résidence dans une configuration semblable à celle de la jungle; Détails à l’intérieur

Bigg Boss est l’une des émissions de télévision les plus regardées. Bien qu’il y ait eu 16 saisons réussies, il a également lancé sa version OTT. Les principales attractions de l’émission sont le thème, le concept de la maison et les tâches intéressantes qui mènent un candidat vers le titre convoité en fonction également des votes. Alors que les fans attendent que Bigg Boss OTT 2 démarre bientôt, il y a la dernière mise à jour sur le thème de la maison et sa configuration. Avant la deuxième saison, certains détails de l’émission ont été divulgués. Lisez la suite pour connaître quelques détails passionnants sur le spectacle.

Bigg Boss OTT a attiré beaucoup d’attention et après son succès, les créateurs ont proposé sa deuxième saison. Bigg Boss OTT n’est rien de différent mais une version plus courte de ce que nous voyons à la télévision. La seule différence est qu’il est diffusé sur la plateforme Ott. La première saison a été animée par Karan Johar, mais Salman Khan poursuivra également son héritage pour la version ott. Bigg OTT 2 sera animé par Salman Khan. Pendant ce temps, les rapports indiquent que la configuration de la maison sera très unique, comme toujours, mais différente des saisons précédentes.

Selon les rapports, Awez Darbar et Mahesh Poojary sont les deux premiers concurrents de l’émission et Abhijeet Sawant les rejoindra également. Les concurrents seront assignés à résidence dans une configuration semblable à celle de la jungle. La maison Bigg Boss OTT 2 aura moins de commodités où il y aura une absence de lits confortables, de canapés et d’une salle de bain entièrement équipée. Les participants recevront un kit de survie contenant des éléments essentiels. Les trois premiers jours, ils devront performer sur la base de leurs compétences de survie. Et ceux qui excelleront dans la tâche seront récompensés par des avantages et des privilèges.

En fonction des performances des concurrents dans les tâches difficiles et s’ils parviennent à la victoire, l’un d’entre eux sera nommé capitaine de la maison. Certains auront l’occasion de diriger la maison principale et d’autres deviendront capitaine. Dans la maison nouvellement créée, il y a une partie exclusive d’une salle VIP. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une fusion de la jungle et d’une maison somptueuse alors que le concurrent se battra dans des tâches pour survivre dans la maison en remportant des tâches ardues pendant plusieurs jours afin de remporter le trophée convoité. Cette fois, l’émission sera probablement diffusée sur Jio Cinema.