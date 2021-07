Fuite du teaser de l’événement Samsung Galaxy Unpacked

L’événement Unpacked de Samsung a eu lieu le mois prochain et nous pouvons même voir le premier teaser avant la date prévue. Une courte image GIF révèle le slogan de l’événement et fait allusion à ce que nous sommes sur le point de voir.

L’événement sera intitulé « Préparez-vous à déplier » et si ce n’était pas clair, le court clip montre une danse légère car elle vient de l’intérieur d’un téléphone pliable. Le Samsung Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3 arrivent à 14h00 GMT / 10 h HNE / 19 h 30 HIST le 11 août.

Le Galaxy Z Flip3 sera le dernier smartphone à clapet de Samsung, et il aura un écran secondaire plus grand mais sera plus fin et plus court que le prédécesseur Galaxy Z Flip.

Il y a aussi le Galaxy Z Fold3 qui devrait avoir un design repensé, son plus gros changement étant une charnière qui se ferme sans espace, ainsi qu’une caméra selfie sous l’écran interne.

Nous nous attendons également à voir de nouveaux écouteurs Galaxy Buds2 TWS et au moins quatre appareils portables Galaxy Watch4 différents.

