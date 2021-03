Apple AirPods 3 fait partie de la rumeur depuis plus d’un an et nous n’avons pas encore entendu parler de leur développement par Apple. Désormais, un nouvel ensemble de rendus prétend présenter le design des AirPods de troisième génération qui pourraient être lancés le 23 mars. Les rendus partagés par Gizmochina montrent les écouteurs TWS de nouvelle génération avec le même langage de conception que les AirPods Pro moins existants. les embouts en silicone. La tige des écouteurs est également considérablement plus petite par rapport aux modèles de la génération précédente.

