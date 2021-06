Fuite du prix du Samsung Galaxy A22 Inde

Le Samsung Galaxy A22 4G dévoilé plus tôt ce mois-ci devrait bientôt faire ses débuts en Inde. Samsung n’a pas révélé quand il lancera le Galaxy A22 4G en Inde, mais une image divulguée nous dit que le modèle 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 18 499 INR (250 $ / 210 €) dans le pays asiatique.

Il semble que Samsung n’apportera pas d’autres configurations de mémoire en Inde, et il en va de même pour les options de couleur puisque l’affiche ne comprend que deux modèles de couleur au lieu des quatre.

Le Samsung Galaxy A22 4G est alimenté par le SoC Helio G80 et arbore un écran HD+ Super AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces. Il contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.

Pour la photographie, le Galaxy A22 4G est livré avec un total de cinq caméras – une caméra selfie de 13MP à l’intérieur de l’encoche, avec la caméra principale de 48MP (avec OIS) à l’arrière rejointe par des unités ultralarges de 8MP, macro 2MP et de profondeur 2MP.

Samsung a également annoncé le Galaxy A22 5G plus tôt ce mois-ci, mais nous ne savons pas s’il sera lancé en Inde aux côtés de la version 4G.

