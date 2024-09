Fuite du Galaxy S25 Ultra, lancement du Retroid Pocket 5, OnePlus 13 confirmé

Jetez un œil aux actualités et aux gros titres de cette semaine dans le monde Android, y compris les spécifications divulguées du Galaxy S25 Ultra, les prix du S24 Fan Edition, l’interview de conception du Pixel 9 Pro Fold, la confirmation du OnePlus 13, le lancement de Retroid Pocket 5, l’aperçu de Google One Lite et les plaintes du lanceur Android.

Caractéristiques de l’appareil photo du Samsung Galaxy 25 Ultra

Le lancement des prochains téléphones Galaxy S n’est peut-être prévu que dans quatre mois, mais les détails sur les grands changements commencent à apparaître. Comme toujours, l’appareil photo sera un domaine dans lequel la société sud-coréenne cherchera à devancer la concurrence, et le S25 Ultra ne fera pas exception :

« Selon le célèbre pronostiqueur Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra recevra un tout nouveau capteur photo ultra grand angle de 50 mégapixels doté d’un objectif à ouverture F/1,9 plus lumineux. Cette mise à niveau représente une amélioration significative par rapport à la version 12 mégapixels du Galaxy S24 Ultra et devrait augmenter considérablement les détails des photos ultra grand angle, en particulier dans les prises de vue macro en gros plan. »

L’édition Fan devient encore plus attrayante

Avant les débuts de la série Galaxy S25, un dernier téléphone S24 est attendu. Les modèles Fan Edition ont toujours visé un prix plus bas tout en conservant des spécifications élevées. Les dernières fuites autour du prix du Galaxy S24 FE ont dynamisé la communauté :

« Sur X/Twitter, un nouveau message de @MysteryLupin affirme que Samsung lancera la variante 8 Go de RAM + 128 Go de stockage du Galaxy S24 FE à 749 €. C’est 50 € de moins que ce que le rapport précédent avait suggéré. De plus, l’informateur indique que la société fixera le prix de la variante 8 Go de RAM + 256 Go de stockage de l’appareil à 809 €. »

Les décisions de conception du Pixel 9 Pro Fold

J’ai eu la chance de m’asseoir avec deux membres de l’équipe produit derrière le deuxième Fold de Google pour parler de la conception, du matériel et de la raison pour laquelle il était essentiel d’être un 9 Pro Fold et non un Fold 2 :

« Pour nous, il est vraiment important qu’il s’agisse d’un appareil Pixel 9 Pro. Cet appareil est destiné au consommateur qui veut tirer le meilleur parti de son téléphone et qui veut un niveau de performance supérieur. Le Nine Pro Fold est destiné à ce type de personne : qui veut le plus grand écran sur un téléphone, le pliable le plus fin et toutes les bonnes choses ? Nous avons conçu ce téléphone, et il s’aligne sur le Pixel 9 Pro. »

Le OnePlus 13 arrive

Sur Weibo, le président de OnePlus, Li Jie Louis, a confirmé que le prochain produit phare de OnePlus, le OnePlus 13, sera lancé en octobre. Reste à savoir s’il s’agira d’une variante exclusivement chinoise ou d’un modèle mondial. Au cours des années précédentes, OnePlus a sorti le premier quelques mois avant le second :

« La dernière génération de puces phares qui sera lancée le mois prochain est exploitée par une équipe de stars qui a déjà conçu des puces PC révolutionnaires. Pour la première fois, elle adopte une architecture à double cœur entièrement développée en interne pour réaliser un bond en avant et un leadership dans les performances des plateformes mobiles et offrir une expérience de performance révolutionnaire. »

La dernière console de jeu portable de Retroid

Les commandes pour la dernière console de jeu portable sous Android de Retroid sont en cours. L’appareil sous Android, qui fonctionne en mode paysage de manière similaire à la Nintendo Switch, est l’un des premiers à utiliser un chipset Snapdragon, ainsi que plusieurs fonctionnalités recherchées par les joueurs :

« De plus, Retroid a inclus une solution de refroidissement active pour garder le chipset du Pocket 5 au frais en cas de charge élevée. De plus, le Snapdragon 865 offre une connectivité Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 ; cependant, Retroid a apparemment désactivé le modem du chipset. En plus de cela, le Pocket 5 dispose de joysticks à effet Hall 3D, de gâchettes analogiques et de dispositions de boutons interchangeables. »

Test de Google One Lite

Une nouvelle offre d’abonnement pour ce que beaucoup considèrent comme un service Android de base est désormais en vente. Google One Lite se situe sous le premier « Google One Basic » que de nombreux consommateurs utilisent, offrant le double de stockage gratuit. Il n’est pas encore largement disponible ; il semble qu’il soit testé en Inde :

« Le nouveau niveau Lite, actuellement proposé avec un essai gratuit d’un mois, offre jusqu’à 30 Go de stockage cloud pour Google Photos, Google Drive et Gmail, doublant ainsi les 15 Go initiaux que les utilisateurs obtiennent gratuitement simplement en s’inscrivant.

Contrairement aux abonnements payants existants de Google One, le nouvel abonnement Lite ne peut pas être partagé avec d’autres utilisateurs. De toute façon, 30 Go de stockage seraient suffisants pour valoir la peine d’être partagés avec des amis et la famille.

Et enfin…

Les lanceurs d’applications tiers sont des applications populaires dans l’écosystème Android, mais Google n’a pas ouvert certains des outils clés dont les développeurs ont besoin pour créer une expérience fluide. Désormais, les développeurs derrière Smart Launcher, Niagara, Nova Launcher et Lawnchair travaillent ensemble pour mettre Google au défi d’ouvrir les API basées sur les gestes

« Les lanceurs personnalisés ont tendance à revenir à la navigation archaïque à trois boutons, car les aspects clés de la navigation gestuelle vacillent, bégayent ou même se bloquent de manière aléatoire. Cela est dû au fait que le lanceur système par défaut insiste pour gérer les animations d’ouverture/fermeture des applications et l’écran « Récents ». Google n’accorde pas aux lanceurs tiers l’accès aux API QuickStep pour personnaliser les écrans d’application Récents. »

