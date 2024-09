Fuite du design du Vivo X200 présentant un écran micro-incurvé et des cadres minces

La conception du panneau arrière de la série Vivo X200 a été récemment révélée par Han Boxiao, chef de produit de la société. Après avoir confirmé le lancement et le prochain smartphone, Boxiao a partagé un autre teaser comparant le design vanille Vivo X200 avec le X100 de l’année dernière, montrant un changement important. Cette année, Vivo a adopté un nouveau plan de conception pour sa prochaine génération de smartphones phares, qui présente un écran micro-incurvé avec des cadres plus fins. Voici ce que vous devez savoir avant le lancement de la série Vivo X200.

Conception du Vivo X200

D’après l’image de comparaison partagée par Ham Boxiao sur Weibo (via 91Mobiles), le Vivo X200 est doté d’un écran micro-incurvé aux bords incurvés. Cela présentait un changement mineur par rapport au Vivo X100 qui optait pour des bords plats et un affichage standard. Le prochain Vivo X200 a également présenté une différence notable en fournissant des lunettes et des bandes d’antenne plus fines placées sur les cadres métalliques. Ham Boxiao a également déclaré que le nouveau design offrirait aux utilisateurs une prise en main plus confortable que celle du Vivo X100.

Dans un précédent teaser, la société a officiellement présenté deux variantes de couleurs frappantes du Vivo X200 dans des tons de bleu et de blanc, donnant un look similaire mais plus haut de gamme par rapport à son prédécesseur. À l’approche du lancement, Vivo pourrait révéler plus de détails sur la série Vivo X200.

Rumeurs sur la série Vivo X200

La série Vivo X200 devrait comprendre trois modèles : Vivo X200, Vivo X200 Pro et Vivo X200 Pro Mini. Bien qu’il existe une confirmation officielle pour Vivo X200 et X200 Pro, la société n’a rien révélé sur la variante X200 Pro Mini. Par conséquent, la société pourrait lancer un nouveau modèle pour surprendre les fans et les passionnés de technologie.

Outre les modèles, la série Vivo X200 sera probablement alimentée par le chipset MediaTek Dimensity 9400. Selon les rumeurs, la variante Pro de la série serait livrée avec un écran micro quad-incurvé LTPO 1,5K 8T de 6,78 pouces, comme le révèle également l’image. De plus, le modèle standard devrait être soutenu par une batterie de 5 600 mAh, tandis que le modèle Pro peut comporter une batterie de 6 000 mAh.

Désormais, plus d’informations sur la série Vivo X200 seront révélées le 14 octobre en Chine. Il est également suggéré que le smartphone fera bientôt ses débuts mondiaux après son lancement en Chine.

