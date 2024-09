Fuite du design du Samsung Galaxy S25, il semble identique [Gallery]

Alors que les tendances de conception de Samsung se poursuivent, le look du Galaxy S25 est exactement comme on l’attend, comme le révèle une nouvelle fuite.

Le lancement du Samsung Galaxy S25 est prévu pour le début de l’année prochaine et, d’après les fuites, il ne s’agira probablement pas d’une refonte massive. Cette semaine, nous avons un premier aperçu du design.

Images basées sur CAO publiées par Titres Android Le Galaxy S25 de base a été dévoilé, et il a à peu près le même design que les deux dernières générations. La forme du corps est la même et les dimensions sont très similaires, bien qu’un peu plus petites dans l’ensemble. Avec 146,9 x 70,4 x 7,2 mm, le Galaxy S25 est un peu plus court et plus étroit, et aussi un peu plus fin, mais il devrait être très similaire au toucher.

Le seul grand changement ici est la disposition de l’appareil photo, qui comporte toujours trois découpes, mais maintenant avec le même anneau texturé que Samsung a introduit pour la première fois sur le Galaxy Z Fold 6 plus tôt cette année.















Pendant ce temps, le Galaxy S25 Ultra devrait être un changement plus important, abandonnant le look inspiré du Galaxy Note pour quelque chose qui a plus de courbes et qui est mieux aligné avec le Galaxy S25 et le Galaxy S25+.

