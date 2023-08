Fuite du clip de Tiger 3: Katrina Kaif fait vibrer son cœur dans la vedette de Salman Khan [Viral Video]

Tigre 3 est l’un des films les plus attendus avec Salman Khan et Katrina Kaif. Le buzz autour Tigre 3 est assez élevé compte tenu du fait qu’il s’agit du troisième volet de la franchise de thrillers d’espionnage la plus populaire et qu’il met en vedette Salman et Katrina. Maneesh Sharma réalise le nouveau film à venir. Au cours des deux dernières semaines, des photos et des rumeurs d’annonce ont fait surface à propos du film, pour ajouter à l’excitation. Et pour ajouter au buzz, un clip a été divulgué mettant en vedette Katrina Kaif.

Katrina Kaif danse à fond sur les plateaux de Tiger 3

Une vidéo a fuité sur Reddit. Un spoiler de Tigre 3 a été mis en ligne et a fait la une des journaux dans le domaine du divertissement. L’utilisateur a partagé que Katrina Kaif danse dans le clip d’un Tigre 3 chanson. Dans la vidéo, de la musique est jouée tandis que les danseurs de fond sont vus groove avec des tambours. Le visage de Katrina n’est pas visible dans la vidéo. On la voit de dos. Elle est un peu trop loin mais une fois que Katrina commence à danser, vous avez une meilleure idée de l’endroit où elle se trouve. Katrina est une danseuse incroyable et la musique semble vraiment entraînante.

Regardez la vidéo virale de Katrina Kaif sur les plateaux de Tiger 3 ici :

Les internautes réagissent à la vidéo

Puisque la chanson dans la vidéo n’est que de la musique, les fans devinent ce que pourrait être la chanson. Ils se demandent si Mashallah est refait avec une nouvelle tournure. Certains ont dit qu’il s’agissait d’un nouveau numéro appelé Udta Parinda. Après avoir regardé la vidéo, les tambours dégagent les vibrations de Mashallah. C’était un énorme succès. Nous avons hâte de voir Salman Khan et Katrina partager l’espace d’écran dans celui-ci. En attendant, consultez les commentaires ici:

Réunion de Salman Khan et Katrina Kaif

Katrina et Salman Khan se réunissent à nouveau. C’est leur 9ème retrouvailles au cinéma. Ils ont travaillé ensemble dans Yuvvraj, Bonjour, Maine Pyaar Kyun Kiya, Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et Bhârat pour n’en nommer que quelques-uns. La franchise Tiger est leur travail populaire ensemble. Le premier film a été réalisé par Kabir Khan tandis que le second a été réalisé par Ali Abbas Zafar. Et le troisième est réalisé par Maneesh Sharma. Tiger 3 est prévu pour la sortie de Diwali.