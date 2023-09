Fuite d’images promotionnelles du Samsung Galaxy A05 montrant toutes les couleurs

Il y a quelques heures à peine, des schémas divulgués représentaient le prochain Samsung Galaxy A05 avec deux caméras arrière et le A05 avec trois. Auparavant, l’A05 avait également été repéré dans une liste de Google Play Console, toujours avec deux capteurs arrière. Aujourd’hui, certains rendus qui semblent être des images promotionnelles officielles de l’A05 ont été publiés, montrant l’appareil dans toutes les couleurs dans lesquelles il sera vendu.

Le Galaxy A05 sera, comme vous pouvez le voir, proposé en noir, argent et vert clair – ce ne sont bien sûr pas les noms officiels, nous sommes sûrs que Samsung pensera à quelque chose de plus accrocheur.

Les rendus révèlent que le combiné sera doté d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’un capteur selfie de 8 MP. De plus, il y a un « menton » assez important sous cet écran. Oh, et vous pouvez, sans surprise, jouer avec ce téléphone.

Cela étant dit, il reste à voir dans quelle mesure vous pourrez jouer, puisque l’appareil utilise probablement le chipset MediaTek Helio G85, comme l’a révélé une exécution de Geekbench début août.

Selon des fuites antérieures, l’A05 aura un écran HD+ de 6,7″, 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage, une prise casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et une batterie de 5 000 mAh. Selon la source de la fuite d’aujourd’hui, cela prendra en charge une charge de 25 W, et non 15 W comme la rumeur précédente.

