Fuite d’images pratiques de Google Pixel 8 Pro

Les entreprises n’aiment pas les fuites, et Google a été parmi les plus touchés par les fuites ces dernières années, au point qu’il a commencé à pré-annoncer ses prochains smartphones et autres appareils juste pour garder une longueur d’avance sur la courbe des fuites. Et pourtant, il perd constamment la guerre.

Aujourd’hui, quelques images ont fuité sur Reddit montrant un prototype de Pixel 8 Pro. Ils ont depuis été supprimés, ainsi que le compte qui les a publiés, et c’est généralement une assez bonne indication que nous n’avons pas affaire à des contrefaçons ici.

Le Pixel 8 Pro est définitivement un pixel, à en juger par ces images, et certainement de la variété Pro, avec ses trois caméras arrière. Le design est toujours le design emblématique de Pixel avec la « visière » de la caméra – ou « l’énorme îlot de caméra allant d’un côté à l’autre », selon la définition que vous préférez.

Il s’agit clairement d’un prototype, comme indiqué, et c’est « pour test/évaluation uniquement ». Le champ « révision du produit » affiche « husky », un nom de code connu pour appartenir au Pixel 8 Pro. Ce prototype dispose de 12 Go de RAM LPDDR5 fabriquée par Samsung et de 128 Go de stockage UFS fabriqué par SK Hynix.

Étant donné qu’il n’est pas destiné à être vendu et que le Pixel 8 Pro est toujours en développement, ne prenez pas trop au sérieux tous les détails de cet appareil – le motif étrange sur la vitre arrière pourrait être une sorte de prévention des fuites (plus comme – fuir identificationen fait) code, et la couleur ne ressemble pas à quelque chose que Google ferait en 2023 avec si peu de contraste entre les parties.

Mais cela devrait être une bonne indication que le design du Pixel 8 Pro restera proche de celui de son prédécesseur. N’oubliez pas que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ne sont censés être lancés qu’en octobre, il reste donc beaucoup de temps pour les voir dans des fuites plus excitantes d’ici là.

Soit dit en passant, selon des rumeurs antérieures, cette goutte circulaire sous le réseau de flash LED est un thermomètre infrarouge. Le Pixel 8 Pro serait livré avec un écran OLED de 6,7 pouces 1 344 x 2 992 120 Hz, une caméra arrière principale de 50 MP mise à jour avec le capteur ISOCELL GN2 de Samsung, un capteur Sony IMX787 de 64 MP pour l’ultra large et le même objectif optique 5x. capteur de zoom et vivaneau selfie 11 MP comme son prédécesseur.

