Fuite d’images Moto E13 – Actualités GSMArena.com

Le prochain Moto E13 est apparu sur Geekbench plus tôt ce mois-ci et nous avons maintenant notre première série de rendus grâce à l’équipe de MySmartPrice. L’appareil d’entrée de gamme comportera un affichage à encoche en forme de goutte d’eau et un formidable menton. Le dos comporte un seul capteur de caméra avec la découpe inférieure réservée au flash LED.









Rendus Moto E13

Le téléphone dispose d’un port USB-C en bas pour le chargement et les transferts de données et d’un seul haut-parleur. La récente liste Geekbench pour le Moto E13 a révélé qu’il arborait un chipset Unisoc T606 et 2 Go de RAM. L’appareil sera probablement lancé avec Android 13.

