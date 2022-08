Fuite d’images graphiques des corps de Kobe Bryant et Gigi “trouvés sur les téléphones de HUIT flics” après un accident d’hélicoptère

HUIT officiers du département du shérif du comté de LA ont pris des photos du site macabre de l’accident où Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été tués, selon un procès.

Les députés auraient pris des photos des enfants décédés, de leurs parents et entraîneurs, selon le procès intenté l’an dernier par Vanessa Bryant à Los Angeles.

L’épouse de Kobe a poursuivi le shérif du LAPD après que les photos graphiques aient montré les restes de la star de la NBA et de huit autres personnes décédées dans l’accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

“Pas moins de 8 adjoints du shérif sur le site de l’accident, ont sorti leurs téléphones portables personnels et pris des photos des enfants, parents et entraîneurs décédés”, indique le procès, dont TMZ a obtenu une copie.

“Les députés ont pris ces photos pour leur gratification personnelle.”

Le comté de Los Angeles a maintenant riposté dans de nouveaux documents judiciaires demandant à Vanessa de subir une évaluation psychiatrique pour déterminer si oui ou non elle a été aussi affligée qu’elle le prétend.

USA Today rapporte que les documents se lisent comme suit : “Malgré le fait que leur état mental soit au centre de cette affaire, les plaignants refusent de se soumettre à des examens médicaux indépendants (EMI).

« … Le comté présente cette requête pour contraindre les EMI des demandeurs, qui sont nécessaires pour évaluer l’existence, l’étendue et la nature des blessures émotionnelles alléguées des demandeurs.

“Les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu’ils souffrent de dépression, d’anxiété et de détresse émotionnelle grave, puis rechignent à devoir étayer leurs réclamations.”

Les avocats de Vanessa ont critiqué la demande, appelant le comté pour avoir tenté d’imposer les évaluations à toute la famille survivante, y compris “quatre adolescents, un enfant de 10 ans et un jardin d’enfants de 5 ans”.

Les avocats ont ajouté dans leurs documents de réponse : “Le comté a eu recours à des tactiques de découverte de la terre brûlée conçues pour intimider les plaignants afin qu’ils abandonnent leur quête de responsabilité.”

Le dossier de poursuite initial de Vanessa allègue également que les photos de l’accident étaient un sujet de discussion au sein du département du shérif, car les adjoints ont permis à leurs collègues de voir les photos qui n’avaient aucun but d’enquête.

Un député a montré les photos du site de l’accident à une femme qu’il essayait d’impressionner dans un bar, selon le procès.

C’est alors qu’un barman a entendu la conversation et a dénoncé en signalant l’information au département du shérif.

Dans le procès de Vanessa, elle affirme que le shérif Alex Villanueva a tenté de dissimuler l’inconduite en se rendant à la sous-station du département qui a répondu à l’accident et a dit aux députés qu’ils s’en tireraient indemne s’ils supprimaient les photos.

Villanueva n’aurait pas informé les familles des victimes des images – leurs proches n’ont appris le scandale dans les médias qu’après la révélation de l’histoire, selon le procès.

La poursuite affirme que le shérif n’a jamais donné de réponses claires à la famille, et maintenant Vanessa vit dans la peur constante que les photos dévastatrices ne soient divulguées au public.

“Mme Bryant se sent mal à l’idée que des étrangers regardent des images de son mari et de son enfant décédés, et elle vit dans la peur qu’elle ou ses enfants soient un jour confrontés à des images horribles de leurs proches en ligne”, indiquent les documents.

Le 24 août 2022, un jury unanime a déterminé que le comté de Los Angeles devait payer à Vanessa 16 millions de dollars pour les photos.

Le jury a également accordé 15 millions de dollars au co-demandeur de Vanessa, Chris Chester, qui a perdu sa femme et sa fille dans l’accident.

Vanessa a partagé sur Instagram des photos de souvenirs qu’elle a collectés au cours de la carrière de son défunt mari l’année dernière au milieu du drame juridique.

Parmi les souvenirs figurent le maillot et les échauffements du lycée de la star de la NBA, qu’elle a dit que leur famille n’avait pas récupérés avant 2013.

Parmi les autres articles figurent les baskets Adidas que Kobe portait lors de sa course au championnat avec les Lakers de Los Angeles et le t-shirt de vestiaire imbibé de champagne qu’il portait après avoir remporté le championnat en 2001.

“Je garde TOUT pour mon bébé et nos filles”, a-t-elle ajouté.

Vanessa a partagé des photos Instagram de souvenirs de Kobe qu’elle a collectés tout au long de sa carrière Crédit : Instagram

Elle a posé pour une photo portant la veste d’équipe de son défunt mari Crédit : Instagram

La femme de Kobe a pris un selfie ‘#Keepsake’ dans sa veste d’échauffement de basket-ball du lycée Crédit : Instagram

Une photo du maillot porté par Kobe lors de la finale NBA 2001, l’année où lui et les Lakers ont remporté le championnat Crédit : Instagram

L’icône de la NBA et sa fille de 13 ans sont décédées tragiquement dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

Kobe et Gigi étaient en route vers la Mamba Academy pour s’entraîner au basket lorsque l’hélicoptère privé s’est écrasé dans les montagnes Calabasas au nord-ouest de Los Angeles.

Sept autres passagers ont également été tués dans l’accident de feu.

