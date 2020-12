Des images officielles des Galaxy S21 et S21 + ont été divulguées hier, maintenant des images du modèle haut de gamme du pack, le Galaxy S21 Ultra, ont également été diffusées sur le Web (avec la permission de WinFuture). Le téléphone est présenté en «Phantom Silver», une subtile palette de couleurs bicolores. L’Ultra sera également disponible en noir.

L’écran mesurera 6,8 pouces, un dixième de pouce plus petit que le S20 Ultra. En effet, le panneau du nouveau modèle est principalement plat – les images montrent un biseau sur la vitre avant, mais c’est tout. Le dos est également plus plat. La réduction de la courbure signifie que le nouvel Ultra aura la même taille que l’ancien, malgré un écran légèrement plus petit. Comme le S21, le cadre est en métal et le dos est en verre (le S20 vanille aura un dos en plastique).







Samsung Galaxy S21 Ultra en argent fantôme

L’écran Dynamic AMOLED 2X aura une résolution de 1440p + (20: 9) et une densité de pixels de 515 ppp. Samsung s’en tiendra à 120 Hz comme taux de rafraîchissement maximal, mais on dit que l’écran est très économe en énergie grâce à la fonction de taux de rafraîchissement adaptatif. Il sera également très lumineux, avec une luminosité maximale allant jusqu’à 1600 nits, et sera gardé par Gorilla Glass Victus.

La bosse de la caméra est l’élément de conception de la marque pour la génération S21 et, naturellement, le modèle Ultra obtient le meilleur équipement. Il sera équipé de quatre modules, dont un capteur amélioré de 108 MP 1 / 1,33 « avec OIS. Contrairement au modèle 2020, le nouveau utilisera l’AF laser (remplaçant le capteur 3D ToF). Ensuite, il y a le module ultra large 12 MP avec 1,4 µm pixels, PDAF et champ de vision de 120 °.





Un aperçu de la configuration des quatre caméras (+ AF laser en bas à droite)

L’Ultra aura deux téléobjectifs – un périscope plié 10x (10 ° FoV, équivalent à 240 mm, ouverture f / 4,9) et un téléobjectif 3x traditionnel (35 °, f / 2,4). Les deux utiliseront 10 capteurs MP (1 / 3,24 « , 1,22 µm pixels) et le zoom hybride garantira une transition en douceur entre les focales.



Le cadre et la caméra du Galaxy S21 Ultra bosse sur le côté

La caméra selfie aura un capteur 40 MP 1 / 2,8 « (pixels de 0,7 µm) et un objectif 80 ° avec autofocus. En ce qui concerne la vidéo, la caméra arrière plafonnera à 8K 30 ips avec des options 4K 60 ips et 108p à 240 ips. .

Dans certaines régions, le Samsung Galaxy S21 Ultra sera alimenté par le chipset Exynos 2100. Le processeur aura un cœur principal à 2,9 GHz, 3x cœurs hautes performances à 2,8 GHz et 4 petits cœurs à 2,4 GHz. Le leakster Roland Quandt suggère qu’il est possible que le 2100 soit une puce de 7 nm, même si le nouvel Exynos 1080 est fabriqué à 5 nm. Cette information pourrait cependant être fausse, d’autant plus que les 2100 coups échangés avec le Snapdragon 888 dans Geekbench.

La série S21 devrait être dévoilée à la mi-janvier. Il semble que Samsung annoncera officiellement l’Exynos 2100 le 12 janvier, quelques jours avant l’événement Unpacked pour les produits phares du Galaxy S. La société a laissé tomber des indices confirmant la prise en charge du S Pen, qui sera probablement limité à l’Ultra.











Samsung Galaxy S21 Ultra en noir fantôme

Selon Quandt, le S Pen sera disponible en tant qu’accessoire autonome ou en tant que partie d’un ensemble avec une coque en silicone ou Smart Clear View. En parlant d’accessoires, vous n’en obtiendrez pas d’autre qu’un câble USB. La batterie de 5000 mAh du téléphone peut prendre en charge une charge rapide de 45 W, mais vous devrez acheter votre propre bloc d’alimentation car il n’y en aura pas dans la boîte de vente au détail. Pas de casque AKG non plus.

En Europe, le Galaxy S21 Ultra sera livré avec l’Exynos 2100, le prix devrait avoisiner les 1400 €. Le téléphone aura 12 Go de RAM, la capacité de stockage sera un choix entre 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’emplacement pour carte microSD disparaîtrait, vous devrez donc choisir le stockage avec lequel vous pouvez vivre à la caisse.

Source 1 | Source 2 (en allemand)