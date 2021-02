Fuite d’image en direct du vivo iQOO Neo5, révèle une encoche en forme de goutte d’eau

Le smartphone vivo iQOO Neo5 arriverait le mois prochain avec un chipset Snapdragon 870, et aujourd’hui une image en direct du téléphone est apparue en ligne. L’appareil exécute Origin OS, basé sur Android 11, et disposera d’une mémoire RAM de 8 Go et de 128 Go.

L’image révèle également que la caméra selfie sur le devant plat est montée sur une encoche en forme de goutte d’eau.

L’image indique également que l’iQOO Neo5 aura « 8 + 3 Go de RAM ». Des sources affirment que vivo a réussi à développer une soi-disant «technologie de fusion» qui vide une partie de la mémoire allouée à la RAM sur la puce de stockage, libérant de l’espace en cas de besoin sans perdre l’état des applications exécutées en arrière-plan.

D’autres spécifications mentionnées ne font que répéter une fuite précédente – une batterie de 4400 mAh avec une charge filaire de 88 W et des recharges sans fil de 66 W. Les réclamations sont que le téléphone commencera à partir de 2999 CNY, soit 465 $. Si cela est vrai, le vivo iQOO Neo5 sera le smartphone le moins cher du marché avec des taux de charge aussi élevés.

