Fuite détaillée du Motorola Razr 40 Ultra – rendus de presse et spécifications complètes

Après sa fuite vidéo plus tôt dans la journée, nous obtenons toutes les spécifications du Motorola Razr 40 Ultra ainsi que des images de presse haute résolution dans ses trois couleurs.

Le Motorola Razr 40 Ultra aura un écran interne de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 2400x1080px et un taux de rafraîchissement de 165 Hz – c’est à la fois plus grand et plus rapide que le Galaxy Z Flip4. Le grand écran de couverture est de 3,6 pouces et c’est un panneau de 1066x1056px, qui, selon la source, se rafraîchit également à 165 Hz.

Le Motorola Razr 40 Ultra est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré.













Motorola Razr 40 Ultra en bleu glacier, images avec l’aimable autorisation de WinFuture

Le Moto est alimenté par une batterie de 3 800 mAh avec une charge filaire de 33 W (chargeur dans la boîte) et une charge sans fil.

Le Razr 40 Ultra dispose d’un appareil photo grand angle 12MP f/1,5 avec des pixels de 1,4 μm et une stabilisation optique de l’image. L’appareil photo à côté est un ultra large 13MP f/2.2 avec des pixels de 1,12 μm et également un objectif stabilisé. La caméra selfie à l’intérieur a un capteur 32MP et une ouverture f/2.4.













Motorola Razr 40 Ultra en Infinity Black, images publiées avec l’aimable autorisation de WinFuture

Le Razr 40 Ultra mesure 170,8 x 74 x 7 mm et pèse 189 g. Il prend en charge le Wi-Fi 6 ax, le Bluetooth 5.3 et la 5G (naturellement).

Vous pourrez accrocher un Motorola Razr 40 Ultra en trois couleurs – Infinity Black, Glacier Blue et Viva Magenta. Selon WinFuture, le prix sera compris entre 1 169 € et 1 199 €.













Motorola Razr 40 Ultra en Viva Magenta, images avec l’aimable autorisation de WinFuture

