Fuite détaillée des Samsung Galaxy Buds FE, images en remorque

Au lieu de lancer les Galaxy Buds de nouvelle génération cette année, Samsung lancera probablement une nouvelle gamme d’écouteurs TWS Fan Edition, le dernier scoop de GalaxieClub révèle. Les Galaxy Buds FE feront probablement leurs débuts d’ici la fin de cette année aux côtés du smartphone Galaxy S23 FE et de la tablette Galaxy Tab S9 FE.









Galaxy Buds FE

Quelques images révèlent non seulement le design mais également certaines fonctionnalités. La paire adopte un design similaire aux Galaxy Buds et Buds+ d’origine avec des extrémités d’ailes pour un ajustement plus sûr à l’intérieur de l’oreille. Selon le manuel divulgué, Samsung proposera deux tailles d’extrémité d’aile : S/M et M/L.

Le boîtier de chargement, quant à lui, est le même que celui des Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro avec une forme carrée, des coins arrondis et, bien sûr, un port USB-C pour le chargement. Cependant, nous ne savons pas si la recharge sans fil est disponible. À en juger par les images, les options de couleur seront probablement uniquement noires et il y a quatre microphones au total – deux sur chaque écouteur.

Source