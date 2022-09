Fuite des Xiaomi 12T et 12T Pro en couleur Lunar Silver

La prochaine gamme Xiaomi 12T continue de fuir avant son lancement et maintenant Roland Quandt a partagé des images détaillées des 12T et 12T Pro dans la couleur Lunar Silver. C’est l’une des nouvelles nuances qui différenciera les prochains modèles de la série T des modèles Xiaomi 12 et Xiaomi 12S. La nouvelle fuite fait suite aux spécifications détaillées et aux images de la série 12T de la semaine dernière dans les couleurs noir et bleu.









Xiaomi 12T en argent lunaire

Les deux téléphones 12T devraient être lancés avec des écrans plats AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels. Les écrans auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Gorilla Glass 5. Le 12T Pro sera équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, tandis que le modèle vanille arrivera avec le Dimensity 8100 de MediaTek. Les deux téléphones recevront des batteries de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W.









Xiaomi 12T Pro en argent lunaire

La principale caractéristique du 12T Pro est son capteur principal Samsung HP1 de 200 MP (1/1,22″) avec une ouverture f/1,69 et la stabilisation optique de l’image (OIS). Le Xiaomi 12T standard se contentera d’une caméra principale de 108MP. Les autres modules ultra larges 8MP, macro 2MP et selfie 20MP seront partagés entre les deux appareils.

La source (tweeter)