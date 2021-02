Fuite des variantes, spécifications et options de couleur de la série Redmi Note 10 avant le lancement du 4 mars

Xiaomi lancera la série Redmi Note 10 le 4 mars. Avant le lancement, une fuite a mis en lumière les variantes possibles, leurs spécifications et les options de couleur. La série Redmi Note 10 devrait inclure trois smartphones: le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max, comme la série Redmi Note 9 de l’année dernière. Le Redmi Note 10 Pro Max serait la variante la plus performante de la série et serait alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 768G, selon la récente fuite.

La récente fuite provient d’un pronostiqueur qui s’appelle Xiaomiui sur Twitter. Selon les détails partagés par le Tipster, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max seront disponibles dans les mêmes options de couleur – Glacier Blue, Gradient Bronze, Vintage Bronze, Onyx Grey et Dark Night. La vanille Redmi Note 10, quant à elle, sera également proposée en cinq options de couleurs: Pebble White, Lake Green, Aqua Green, Frost White et Shadow Black. De plus, l’image divulguée indique que le Redmi Note 10 vanilla sera alimenté par un Qualcomm Snapdragon 678 associé à deux options de RAM – 4 Go et 6 Go, ainsi que jusqu’à 128 Go de stockage interne. Le pronostiqueur a également affirmé qu’il y aurait une caméra arrière quadruple, qui comprendra un tireur principal de 48 mégapixels.

Le Redmi Note 10 Pro, en revanche, serait alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 732G, associé à deux options de RAM – 6 Go et 8 Go et jusqu’à 128 Go de stockage. De plus, le Redmi Note 10 Pro peut être livré avec une configuration de caméra arrière quad de 64 mégapixels, selon la fuite. Le Redmi Note 10 Pro est également prévu pour être livré avec un écran IPS 120Hz. De plus, il peut être soutenu par une batterie de 5050 mAh.

Le Redmi Note 10 Pro Max haut de gamme sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 768G associé à deux options de RAM – 6 Go et 8 Go de RAM, ainsi qu’un stockage interne de 128 Go. Le Redmi Note 10 Pro Max a également été conçu pour être livré avec un écran 120 Hz et une batterie de 5050 mAh, comme le Redmi Note 10 Pro. L’appareil photo du Redmi Note 10 Pro Max sera le meilleur du lot, avec un capteur principal de 108 mégapixels.

Aussi détaillé que cela puisse être, cette fuite doit être prise avec une pincée de sel car il n’y a aucune confirmation de Redmi concernant lesdites spécifications. Les détails, cependant, sont conformes à plusieurs rumeurs et rapports concernant la dernière version de la populaire série Redmi Note de Xiaomi.

Le lancement de la série Redmi Note 10 a été annoncé plus tôt cette semaine. Le smartphone sera lancé dans le monde entier le 4 mars et sera vendu via Amazon en Inde.