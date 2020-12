Nous avons récemment vu beaucoup de fuites concernant la prochaine famille Galaxy S21 de Samsung, et aujourd’hui, il est temps de vérifier le premier montrant des éléments officiellement fabriqués. Trois courts teasers vidéo ont été diffusés, venant directement du département marketing de Samsung.

Ceux-ci confirment les designs des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, ainsi que le fait que les S21 et S21 + se contenteront de trois caméras arrière (pas de zoom périscope) et d’écrans plats, tandis que le S21 Ultra aura un écran incurvé et quatre vivaneaux, dont un périscope. Une autre différence est que les S21 et S21 + auront des dos en plastique, tandis que l’Ultra aura du verre.

La conception unique des îlots de caméras est très exposée ici à l’avant et au centre. Nous sommes intrigués par la décision de Samsung de placer cela dans le cadre comme il l’a fait, nous devrons attendre de voir comment le public réagit. En ce qui concerne les caméras elles-mêmes, attendez-vous à ce que les S21 et S21 + aient un 12 MP de large, un 12 MP ultra-large et un téléobjectif de 64 MP, tandis que le S21 Ultra aura un 108 MP de large, un 12 MP ultra-large, un 10 MP 3x télé , et un zoom périscope 10 MP 10x. L’Ultra dispose également d’un autofocus laser.

Les S21 et S21 + sont illustrés ici dans le coloris Phantom Violet, qui, comme vous pouvez le voir, est un travail de peinture bicolore, le cadre et l’îlot de caméra étant or / bronze. Ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant, c’est certain. Pendant ce temps, comme la rumeur disait que le S21 Ultra ne serait lancé qu’en gris et noir comme son prédécesseur, nous pouvons admirer la version noire digne de bâiller.

Les téléphones Galaxy S21 devraient devenir officiels lors d’un événement en ligne spécial Galaxy Unpacked encore inopiné le 14 janvier, et être disponibles en magasin le 29 janvier.En attendant, Samsung a prévu un événement CES le 11 janvier, mais il semble sans rapport, et sera très probablement utilisé pour dévoiler ses derniers et plus grands téléviseurs.

