Fuite des tailles d’écran de la famille Samsung Galaxy S22, seul l’Ultra adoptera LTPO

Nous sommes encore loin de la série Galaxy S22 de Samsung, mais nous avons déjà quelques rapports de sources internes anonymes. Ils prétendent tous deux révéler des détails sur les écrans de la prochaine famille phare et les chiffres cités s’alignent.

Selon l’une des fuites, le Galaxy S22 comportera un écran de 6,06 pouces, le S22+ utilisera un panneau de 6,55 pouces et l’Ultra conservera la diagonale de 6,81 pouces. Et selon l’autre rumeur, les téléphones devraient avoir respectivement des écrans de 6,1″, 6,5-6,6″ et 6,8″.

Les chiffres suggèrent que la vanille S22 et la variante de taille Plus auront des écrans plus petits que leurs homologues de 2020. Un autre élément où les rapports s’alignent est qu’une fois encore, seul le modèle Ultra proposera l’écran LTPO OLED.

Source 1 • Source 2 (en coréen)