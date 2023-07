Fuite des tailles de la série Samsung Galaxy Watch6

La série Samsung Galaxy Watch6 arrive le 27 juillet et se composera de deux modèles de deux tailles différentes (eux-mêmes dans deux packages de connectivité différents). Il y aura deux modèles différents – un Galaxy Watch6 et un Galaxy Watch6 Classic. La Watch6 sera disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la Watch4 Classic sera disponible en 43 mm et 47 mm.

Les deux modèles de montres seront également disponibles en Wi-Fi uniquement et Wi-Fi + LTE. Samsung offrira des avantages de précommande sur certains marchés.

Pendant ce temps, le célèbre footballeur coréen Son Heung-min a été aperçu en train de balancer une Galaxy Watch6 à l’aéroport international d’Incheon. La star sera une ambassadrice de la marque Galaxy pour Samsung.

En termes de spécifications, les modèles Galaxy Watch6 utiliseront un chipset Exynos W930 avec 2 Go de RAM et embarqueront 16 Go de stockage. Les Watch6 40 mm et Watch6 Classic 43 mm auront une batterie de 300 mAh, tandis que les plus gros modèles recevront une batterie de 425 mAh.

Enfin, les rendus de presse complets des montres ont fait surface (lien source 3) et ils semblent arborer un look identique à la série Galaxy Watch4 – à la fois vanille et classique.

