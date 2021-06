Fuite des spécifications Oppo A93s 5G: un A93 5G avec un chipset Dimensity 700

Les spécifications détaillées de l’Oppo A93s 5G (PFGM00) sont apparues en Chine, même si le téléphone ne devrait pas être lancé avant début juillet. Il s’agit d’une variante de l’Oppo A93 5G (pas de « s ») avec un chipset différent – une dimension prenant la place d’un Snapdragon, tout comme avec les A92 vs A92.

Plus précisément, il s’agit d’un Dimensity 700, un chipset 7 nm (TSMC) avec 2 cœurs Cortex-A76 (2,2 GHz), un GPU Mali-G57 MC2 et un modem 5G 2,77 Gbps (sub-6 uniquement). Il remplace le Snapdragon 480, une puce 8 nm (Samsung) avec 2 cœurs dérivés Cortex-A76 (2,0 GHz), un GPU Adreno 619 et un modem 5G 2,5 Gbit/s (sous 6 uniquement).

Le chipset sera emballé avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, correspondant à son frère. La capacité de la batterie est également inchangée à 5 000 mAh et devrait se charger à 18 W via USB-C. Il y a une autre connexion filaire à bord, la prise casque 3,5 mm.









Oppo A93s 5G

L’Oppo A93s 5G dispose également d’un écran LCD 1080p+ de 6,5 pouces (20:9), bien qu’il n’y ait aucun mot sur le taux de rafraîchissement (le modèle non-s fait 90 Hz). Une caméra selfie de 8 MP est intégrée dans un trou perforé en haut à gauche de l’écran.

Les autres caméras du téléphone sont un capteur principal de 48 MP à l’arrière rejoint par deux assistants de 2 MP, les mêmes que l’A92 5G (la version 4G de l’A92 a un écran Super AMOLED de 6,43 pouces et une caméra ultra large de 8 MP). Le dos est en verre et l’ensemble du téléphone mesure 162,9 x 74,7 x 8,42 mm, pour un poids de 189 g (les mêmes dimensions que le modèle non-s). Le lecteur d’empreintes digitales est monté sur le côté.

L’Oppo A93s 5G devrait être annoncé le 9 juillet et coûtera 2 000 CNY pour la version de base (qui se convertit en 310 $/260 €).

