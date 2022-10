Fuite des spécifications OnePlus Buds Pro 2

OnePlus travaille sur de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Les OnePlus Buds Pro ont fait leurs débuts en août de l’année dernière, nous verrons donc probablement leurs successeurs apparaître très bientôt.

Aujourd’hui, certaines spécifications du prochain OnePlus Buds Pro 2 ont été divulguées par une source généralement fiable. Ils sont censés arborer deux pilotes audio par bourgeon, un de 11 mm et un de 6 mm, de la même manière que l’Enco X2 d’Oppo. Ils prennent également en charge le codec haute résolution LHDC 4.0, ainsi que l’audio spatial.

Écouteurs OnePlus Pro d’origine

L’annulation active du bruit ira apparemment jusqu’à 45 dB et sera adaptative en fonction des niveaux de bruit actuels dans votre environnement. Chaque écouteur reçoit trois micros pour une qualité vocale améliorée pendant les appels.

Avec l’ANC activé, on peut s’attendre à ce que les OnePlus Buds Pro 2 durent jusqu’à 6 heures avec une charge et 22 heures avec le boîtier. Si vous désactivez l’ANC, ces chiffres atteignent respectivement 9 heures et 38 heures.

Le boîtier prendra en charge la charge sans fil, tandis qu’une recharge de dix minutes des bourgeons vous rapportera 3 heures d’utilisation. Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Google Fast Pair et Bluetooth 5.2. Les bourgeons seront classés IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les OnePlus Buds Pro 2 seront proposés en blanc, noir et vert.

