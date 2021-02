Fuite des spécifications OnePlus 9 dans la liste AIDA64; SoC Snapdragon 888, affichage 120 Hz suggéré

La série OnePlus 9 est l’un des smartphones les plus attendus cette année. On dit que OnePlus lancera la série OnePlus 9 un mois plus tôt que son calendrier habituel, en mars de cette année. Alors que la chronologie de lancement se rapproche, le OnePlus 9 a été repéré dans une liste AIDA64, selon des captures d’écran partagées par un pronostiqueur. La liste montre que le OnePlus 9 est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888, conformément aux rapports précédents. OnePlus devrait lancer trois smartphones de la série OnePlus 9, dont un OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite d’entrée de gamme.

Les captures d’écran de la liste AIDA64 ont été partagées par un pronostiqueur connu qui s’appelle TechDroider sur Twitter. La liste suggère que le OnePlus 9 arborera un écran Full HD + de 6,5 pouces avec une densité de pixels de 420ppi et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le OnePlus 9 sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm avec un GPU Adreno 660. La variante du OnePlus 9 présentée dans la liste AIDA64 montre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, la liste AIDA64 montre que le OnePlus 9 dispose d’un appareil photo de 12 mégapixels. Il n’y a pas d’autres détails sur la caméra, mais le OnePlus 9 hébergerait une configuration de triple caméra arrière, selon les rapports précédents.

Dans un autre tweet, le pronostiqueur a déclaré que le OnePlus 9 pourrait également avoir une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 65 W, toujours en ligne avec les rapports précédents. Il a également dit que le chargeur sera inclus à l’intérieur de la boîte. Le pronostiqueur a également déclaré que le OnePlus 9 prend en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde et prend en charge la charge sans fil.

Ces spécifications divulguées sont conformes aux rumeurs précédentes sur le OnePlus 9. OnePlus devrait dévoiler la série OnePlus 9 en mars de cette année, un mois plus tôt que le calendrier habituel de la société en avril pour sa série phare. OnePlus n’a partagé aucun détail officiel sur la série OnePlus 9, mais si la société va de l’avant avec la date de sortie supposée de mars, elle devrait annoncer certains détails dans les prochains jours.