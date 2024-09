Fuite des spécifications NVIDIA GeForce RTX 5090 et RTX 5080

GeForce RTX 5090 comportera 21 760 cœurs CUDA, 32 Go de mémoire GDDR7 et 600 W, le RTX 5080 obtient 16 Go de VRAM

Venant de Kopite7kimi lui-même.

L’un des fuiteurs NVIDIA les plus fiables a maintenant confirmé les spécifications de deux des prochaines cartes graphiques Blackwell de NVIDIA, en particulier les RTX 5090 et RTX 5080. Selon Kopite7kimile RTX 5090 serait désormais doté d’un bus mémoire de 512 bits, et non de 448 bits comme mentionné précédemment. Le RTX 5090 comportera également 32 Go de mémoire GDDR7.

RTX 5090 avec 170 SM, 32 Go de VRAM, retour du bus 512 bits

Le modèle de jeu phare Blackwell devrait utiliser le GB202-300 GPU avec 21 760 cœurs FP32 (CUDA)soit moins que les 24 576 cœurs de la puce complète (soit une réduction de 13 %). De plus, la rumeur dit que la carte aurait un Spécification 600 Wbien que le fuyard n’ait pas confirmé s’il s’agit du TBP ou du TGP, car les deux peuvent faire référence à des mesures différentes.

Fait intéressant, bien que la puissance soit passée de 450 W à 600 W, la carte comporterait toujours un refroidisseur à 2 emplacements (Founders Edition). Cela signifie probablement que NVIDIA utilise une sorte de conception de refroidissement non standard, peut-être un refroidisseur liquide.

Le RTX 5080 obtient 84 SM, 16 Go de VRAM et 400 W

De même, le leaker a également révélé les spécifications du RTX 5080, un GB203-400-modèle basé sur ce qui est censé comporter 10 752 cœurs CUDA. La carte devrait également comporter 16 Go de GDDR7 mémoire et un bus mémoire de 256 bits. Il convient de noter que les spécifications du GB203 représentent essentiellement la moitié de celles du GB202, et cela s’applique également à la largeur du bus mémoire. Il a été révélé que la carte consommerait 400W de puissancece qui est supérieur à la puissance nominale de 320 W du RTX 4080.

Il convient de noter que puisque ce modèle utilise déjà le GPU GB203-400, cela signifie toutes les spécifications du GPU. La mise à jour Potential SUPER utiliserait très probablement déjà le GPU GB202 et un bus plus large. En d’autres termes, le 5080 SUPER peut prendre en charge plus de mémoire.

NVIDIA n’a pas confirmé quand la nouvelle série RTX 50 sera lancée ; cependant, beaucoup pensent que l’annonce pourrait avoir lieu cette année. NVIDIA est déjà en retard sur son calendrier habituel, puisque deux ans se sont écoulés depuis l’annonce des RTX 4090 et 4080, bien que ces cartes aient été lancées respectivement en octobre et novembre.

Spécifications rumeurs des NVIDIA RTX 5090 et 5080 VidéoCardz.com RTX5090 RTX5080 RTX4090 RTX4080 Image Être divulgué Être divulgué GPU Puits noir

GB202-300 Puits noir

GB203-400 Ada Lovelace

AD102-300 Ada Lovelace

AD103-300 SM Cœurs CUDA Augmenter l’horloge À confirmer À confirmer Mémoire Bus mémoire Vitesse de la mémoire Bande passante mémoire Connecteurs d’alimentation 1x 16 broches (?) 1x 16 broches (?) 1x 16 broches 1x 16 broches TGP par défaut Interface PCIe PCIe 5.0 × 16 PCIe 5.0 × 16 PCIe 4.0 × 16 PCIe 4.0 × 16 PDSF À confirmer À confirmer Date de l’annonce 2024 (?) 2024 (?) septembre 2022 septembre 2022

