Fuite des spécifications iQOO 11 – Charge QHD AMOLED, SD 8 Gen 2 et 100W

Dans une autre série de fuites de spécifications iQOO 11, a noté le pronostiqueur Station de discussion numérique partagé plus de détails clés pour le prochain produit phare. Le message d'origine a ensuite été supprimé, bien que nous ayons quand même réussi à couvrir les spécifications divulguées. L'iQOO 11 devrait faire ses débuts avec un écran AMOLED de Samsung avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec une gradation PWM de 1440 Hz.













iQOO 10 Pro

Le téléphone apportera également le chipset Snapdragon 8 Gen 2 qui n’a pas encore été annoncé, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.0. L’iQOO 11 devrait être doté d’une grande batterie (au moins 5 000 mAh) avec un support de charge rapide de 100 W. L’appareil apportera également deux moteurs linéaires à axe X, une caméra principale de 50MP, un vivaneau ultra large de 13MP et un téléobjectif de 13MP.

