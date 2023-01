Fuite des spécifications, fonctionnalités et couleurs du Samsung Galaxy S23 dans la liste AT&T

Les Samsung S23 sera dévoilé lors de Événement Unpacked de Samsung le mercredi 1er février, mais un magasin AT&T à Atlanta n’a pas reçu le mémo. Lundi, le site Web du magasin de Brookhaven a publié des images du téléphone, ainsi qu’une description de ses caractéristiques et de ses couleurs avant son lancement officiel.

Le Samsung S23 semble être disponible en vert, crème, lavande et une couleur Phantom grisâtre/noir. Il dispose d’un “écran adaptatif automatique de 6,6 pouces” et d’un appareil photo de 50 mégapixels avec “Advance Nightography”. Il est également résistant à l’eau, avec une batterie qui “alimente votre journée”, une charge rapide sans fil et une suppression du bruit.

Le nouveau S23 mesurerait 5,76 sur 2,79 sur 0,30 pouces et pèse 5,93 onces. La page AT&T a également répertorié un bouton “acheter maintenant” qui ne fonctionnait pas. La page a été retirée vers 11 h 20 HE.

Samsung devrait annoncer toute la gamme S23 lors de sa événement le mercredi. Parallèlement au Galaxy S23, la société devrait dévoiler le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. L’événement aura lieu en personne à San Francisco et sera diffusé en ligne.

AT&T n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Samsung a refusé de commenter.