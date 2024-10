Fuite des spécifications du Vivo S20 – Actualités GSMArena.com

vivo travaille sur un nouveau smartphone, le S20. La série S est positionnée dans le portefeuille de la société juste en dessous de la famille phare X, ce sera donc une version importante.

Le vivo S20 aura une épaisseur de 7,19 mm, mais il contiendra néanmoins une énorme batterie de 6 500 mAh à l’intérieur. Le téléphone pèse 185,5 g. Il est donc à la fois plus fin et plus léger que le S19, tout en disposant d’une batterie plus grande de 500 mAh. C’est certainement tout un exploit d’ingénierie.

Le S20 dispose d’un écran tactile AMOLED de 6,67 pouces de 1 260 x 2 800, d’une caméra arrière principale de 50 MP, d’une caméra arrière secondaire de 8 MP, d’un capteur selfie de 50 MP et du chipset Snapdragon 7 Gen 3 à la barre.

Par rapport au S19, le S20 a un écran légèrement plus petit et la batterie déjà mentionnée plus grande et des dimensions plus petites. Tout le reste semble identique, ce qui n’est pas très surprenant étant donné que le S19 a été lancé en mai : il semble que la série S soit actualisée deux fois par an, ce qui signifie que chaque itération n’aura qu’un nombre limité de changements par rapport à son prédécesseur.

