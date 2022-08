Fuite des spécifications du Samsung Galaxy Buds2 Pro

Alors que la plupart du battage médiatique entourant le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung est naturellement centré sur le Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, Samsung annoncera plus de gadgets sur scène. L’un des nouveaux produits attendus est une nouvelle paire d’écouteurs sans fil phares et les gens de chez WinFuture a obtenu une image officielle des Galaxy Buds2 Pro ainsi que leurs spécifications détaillées.

Les Galaxy Buds2 Pro sont représentés dans leur couleur Zenith Grey et ressemblent beaucoup aux Buds Pro d’origine, mais avec une finition presque entièrement mate. La fiche technique divulguée suggère des pilotes de 10 mm, une connectivité Bluetooth 5.3 et plusieurs microphones sur chaque bourgeon pour une prise de voix et une suppression du bruit optimales. Samsung devrait apporter une “annulation active du bruit intelligente” sur le Buds2 Pro, qui devrait bloquer encore plus de bruit extérieur que les anciens modèles Galaxy Buds.

On dit également que Galaxy Buds2 Pro apporte un son à 360 degrés pour une expérience plus immersive dans les applications prises en charge et une prise de voix HD pour des appels plus clairs. La source mentionne également un indice IPX7, tout comme sur le Galaxy Buds Pro d’origine, qui couvre l’immersion dans l’eau jusqu’à 1 m de hauteur pendant une demi-heure. L’autonomie de la batterie est évaluée à 8 heures de temps de lecture sur une seule charge et jusqu’à 29 heures grâce au boîtier de charge. Le boîtier pourra se recharger sans fil ainsi que via son port USB-C.

Le rapport spécule que Buds2 Pro sera mis en vente libre à partir du 26 août. Ils seront disponibles dans les couleurs Zenith Grey, Zenith White et Bora Purple avec un prix de détail de 229 € en Europe et de 229 $ aux États-Unis.

La source (en allemand)