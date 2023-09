Fuite des spécifications du Samsung Galaxy A25

Il y a moins d’un jour, nous avons repéré le prochain Samsung Galaxy A25 dans la base de données en ligne Geekbench, et cette liste a révélé qu’il serait alimenté par le chipset Exynos 1280 de Samsung. Aujourd’hui, moins de 24 heures plus tard, il existe déjà une liste des principales spécifications à examiner, grâce à une fuite sur X.

Selon lui, le Galaxy A25 arborera un écran tactile AMOLED de 6,44 pouces, une caméra arrière principale de 50 MP, 8 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 25 W. Il devrait exécuter Android 14 avec One UI 6 dès le premier jour, semble-t-il, ce qui signifie qu’il ne sera pas lancé de si tôt. En fait, le fuyard évoque le vague « dans les mois à venir » comme vous pouvez le constater.

Galaxy A25 5g •Exynos 1280

• Écran Amoled de 6,44 pouces

• Appareil photo principal de 50 Mpx

• Batterie de 5 000 mAh avec charge de 25 W

• Android 14 | Une interface utilisateur 6

• 8 Go de RAM Des lancements dans les prochains mois pic.twitter.com/r12gkH07Jk – Antoine (@TheGalox_) 10 septembre 2023

Le chipset est également confirmé, tandis que la taille de l’écran de 6,44 pouces a déjà été divulguée en juin, parallèlement à notre premier aperçu du prochain appareil grâce à des fuites de rendus basés sur la CAO.

Cette fuite nous a également apporté ses dimensions : 162 x 77,5 x 8,3 mm. Une prise casque 3,5 mm est installée. C’est tout ce que nous savons sur l’A25 jusqu’à présent, mais restez à l’écoute et nous vous apporterons de nouvelles informations dès que nous les aurons.