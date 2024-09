Fuite des spécifications du Redmi Note 14 Pro

Redmi dévoile la série Note 14 Pro le 26 septembre lors d’un événement spécial en Chine, et maintenant, avant cela, une prétendue fiche technique du téléphone éponyme Redmi Note 14 Pro a été divulguée.

Il serait équipé du chipset Snapdragon 7s Gen 3, de 8/12/16 Go de RAM LPDDR5, de 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 500 nits, et d’une batterie de 5 500 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 67 W.









Images officielles du Redmi Note 14 Pro

Le téléphone sera doté d’une caméra arrière principale de 50 MP flanquée d’une caméra de 12 MP (très probablement ultra-large) et d’une caméra de 2 MP (macro ou capteur de profondeur). Pour les selfies, vous disposerez d’un capteur de 16 MP. Le téléphone est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, et pèse 190 g.

Les images que vous pouvez voir ci-dessus sont officielles et ont été partagées par Redmi lui-même pour créer du battage médiatique et de l’anticipation avant le lancement. Le design du dos a considérablement changé par rapport à la génération Redmi Note 13, comme vous pouvez le voir.

Alors que le lancement du 26 septembre sera réservé à la Chine, la famille Redmi Note 14 Pro fera ses débuts internationaux quelques mois plus tard, si l’histoire se répète.

Source (en chinois)