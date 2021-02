La série Redmi K40 devrait être lancée le 25 février. Avant le lancement, les Redmi K40 et Redmi K40 Pro sont apparus sur le site de certification chinois TENAA, ce qui laisse entrevoir les spécifications possibles du futur smartphone. La liste des Redmi K40 et K40 Pro sur TENAA est la même que celle récemment rapportée et a été mise à jour avec les spécifications des deux smartphones. Les deux smartphones seraient livrés avec une connectivité 5G et fonctionneraient sur Android 11 prêt à l’emploi.

La liste TENAA mise à jour des Redmi K40 et Redmi K40 Pro, repérée pour la première fois par 91Mobiles et livrée avec les numéros de modèle M2012K11AC et M2012K11C. Les smartphones sont également répertoriés avec des écrans de 6,67 pouces et seront soutenus par des batteries de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide. Selon les images incluses dans la liste TENAA, le Redmi K40 semble avoir deux grands et deux petits capteurs à l’arrière. Désormais, alors que le Redmi K40 serait alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 870, le Redmi K40 Pro sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, selon la liste TENAA.

Le module de caméra de la série Redmi K40 a reçu une conception similaire à celle du Mi 11, mais son orientation est légèrement haute. Les images montrent également une conception d’affichage de perforation avec une découpe de perforation située au centre. Le module de caméra arrière du Redmi K40 Pro porte également le même design.

Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, avait confirmé plus tôt cette semaine que la série Redmi K40 serait lancée le 25 février.