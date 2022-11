Fuite des spécifications du Realme 10 Pro+ en Chine

Le Realme 10 devrait arriver le 9 novembre, mais nous avons déjà des informations sur le prochain membre de la série – le Realme 10 Pro+.

Le smartphone portant le numéro de modèle RMX3687 est apparu sur le site Web de China Telecom, où ses principales caractéristiques étaient répertoriées, notamment le chipset, l’écran et la mémoire.

Realme 9 Pro+

Le Realme 10 Pro + 5G fonctionnera sur un Dimensity 1080, a révélé la liste. La puce est une mise à niveau du Dimensity 920, qui était le SoC du prédécesseur du téléphone, le Realme 9 Pro+.

À l’arrière, le 10 Pro + aura une configuration à trois caméras – 108MP principal aux côtés de vivaneaux ultra larges 8MP et auxiliaires 2MP.

Le Realme 10 Pro+ aura trois versions en Chine – 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Le téléphone aura également une batterie de 5 000 mAh avec un port USB-C, Android 13 tout droit sorti de la porte et un corps léger de 172 grammes.

Le prix indiqué est de 2 299 CNY, ce qui équivaut à un peu moins de 320 $, mais nous ne savons pas s’il s’agit de la vraie chose ou d’un espace réservé.

Passant par