Il y a quelque temps, nous avons entendu dire que Huawei travaillait sur plusieurs PC alimentés par son propre silicium – des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. La société ayant déjà confirmé son PC de bureau alimenté par sa propre puce HiSilicon ARM, nous avons maintenant plus de détails sur le portable, bien que provenant d’une fuite plutôt que d’une source officielle.

Un informateur de confiance Weibo a publié une photo de la boîte du cahier révélant quelques spécifications clés. L’appareil est alimenté par le chipset Kirin 990 associé à 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran 1080p de 14 pouces. L’ordinateur portable exécute Deepin OS 20 basé sur Linux mais la transition vers HarmonyOS sera rendue possible à l’avenir.

L’ordinateur portable lui-même s’appelle Qingyun L410 et devrait être une version moins chère du MateBook 14. Il est également possible que l’appareil prenne en charge la connectivité 5G étant donné que le SoC lui-même dispose d’un modem 5G intégré.

Dans tous les cas, cependant, le portable arrivera très certainement sur le marché chinois avant de devenir international. Si Huawei envisage de le publier en dehors de la Chine en premier lieu.

La source (en chinois)