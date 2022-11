Fuite des spécifications du OnePlus Nord CE 3

Le OnePlus Nord CE 2 a été lancé en février, suivi du Nord CE 2 Lite 5G plus tard en avril et nous attendons un nouveau modèle prévu pour début 2023. Le OnePlus Nord CE 3 et ses principales spécifications ont été divulgués dans une nouvelle liste partagée par pronostiqueur OnLeaks et cela montre que le prochain téléphone partagera la majeure partie de son ADN avec le CE 2 Lite 5G.







OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

On dit que le Nord CE 3 dispose d’un écran LCD FHD + plus grand de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a un chipset Snapdragon 695 à la barre aidé par 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le département de la caméra fait l’objet d’une refonte avec un appareil photo principal de 108 MP, un module macro de 2 MP et un assistant de profondeur de 2 MP.

La batterie devrait atteindre 5 000 mAh, mais elle bénéficiera cette fois-ci d’une charge rapide de 67 W. Le téléphone devrait également apporter un scanner d’empreintes digitales latéral. OnePlus Nord CE 3 devrait être lancé vers le premier ou le deuxième trimestre de 2023. Le prix et la disponibilité restent un mystère à ce stade.

